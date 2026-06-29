IND vs IRE: अभिषेक शर्मा के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में 9 बार हुए जीरो पर आउट

IND vs IRE 1st T20I: टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के नाम टी20 क्रिकेट में बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे और पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए. अभिषेक शर्मा को भारतीय मूल के आयरिश तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा ने अपना शिकार बनाया है. जय मूंदड़ा ने अभिषेक शर्मा को मैथ्यू हॉलार्ड के हाथों कैच आउट कराकर जीरो रन पर चलता किया.
अभिषेक शर्मा इसी के साथ ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 9 बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 9 बार जीरो पर आउट होने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक शर्मा से पहले सिर्फ अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान और पाकिस्तान के क्रिकेटर शादाब खान ने ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट को मिलाकर एक कैलेंडर ईयर में 9 'डक' पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था. अभिषेक शर्मा साल 2026 में भारत के लिए खेले गए 15 T20I मैचों में से 6 में अपना खाता खोलने में नाकाम रहे हैं.
अभिषेक शर्मा ने IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए भी 3 बार 'डक' पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था. इस साल T20I में अभिषेक शर्मा के छह 'डक' किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एक कैलेंडर ईयर में बनाए गए सबसे ज्यादा 'डक' हैं. एक कैलेंडर ईयर में T20I में सबसे ज्यादा 'डक' का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के सैम अयूब के नाम है, जो साल 2025 में 29 T20I मैचों में 7 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे. सैम अयूब के अलावा, रवांडा के दो बल्लेबाजों ने भी T20I में एक कैलेंडर ईयर में सात-सात 'डक' बनाए हैं.
अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 191.63 के स्ट्राइक रेट और 33.04 की औसत से 1487 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 146 चौके और 98 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.
अभिषेक शर्मा अगर T20I में 2 छक्के और लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बना देंगे. अभिषेक शर्मा इसी के साथ ही क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने के मामले में क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे. अभिषेक शर्मा इस तरह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.