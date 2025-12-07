वनडे सीरीज खत्म होते ही यशस्वी जायसवाल ने लिया बड़ा फैसला! अब इस टीम के लिए खेलेंगे क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोका और 121 गेंद पर नाबाद 116 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल ने 95.87 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 चौके और 2 छक्के उड़ाए. भारत ने विशाखापत्तनम में यह तीसरा वनडे मैच 61 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से जीत लिया. वनडे सीरीज खत्म होते ही यशस्वी जायसवाल ने बड़ा फैसला लिया है.

यशस्वी जायसवाल ने लिया बड़ा फैसला

यशस्वी जायसवाल अब सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के सुपर लीग मैचों में मुंबई के लिए खेलेंगे. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार 23 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने की सहमति दे दी है. यशस्वी जायसवाल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए T20I मैच खेला था. क्रिकबज़ ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के एक टॉप अधिकारी के हवाले से कहा, 'उन्होंने (यशस्वी जायसवाल) सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के सुपर लीग मैचों के लिए खुद को उपलब्ध बताया है.'

मुंबई ने सुपर लीग में जगह पक्की कर ली

मुंबई की टीम शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी खेल रही है. मुंबई ने शनिवार को सुपर लीग में अपनी जगह पक्की कर ली. डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने अब तक खेले गए छह एलीट ग्रुप A मैचों में से पांच जीते हैं. मुंबई सोमवार (8 दिसंबर) को ओडिशा के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज कैंपेन का आखिरी मैच खेलेगी. सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे SMAT 2025 के सुपर लीग मैचों में मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे.

रोहित शर्मा भी खेलेंगे सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी

सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में भारत के लिए खेलेंगे, जो 9 दिसंबर को कटक में शुरू होने वाली है. वहीं, 18 साल के आयुष म्हात्रे U19 एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए इंडिया U19 टीम के साथ दुबई जाएंगे. आयुष म्हात्रे को आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है, जो 12 दिसंबर को शुरू होने वाला है. रोहित शर्मा ने 29 जून 2024 को T20I से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. अब वह SMAT 2025 में मुंबई के लिए खेलने की कतार में भी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा ने SMAT 2025 के अगले राउंड में मुंबई की टीम के लिए खेलने की इच्छा जताई है.