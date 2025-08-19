एशिया कप में गंभीर-सूर्यकुमार लेंगे बड़ा फैसला, गिल के लिए इस विस्फोटक बल्लेबाज को देनी होगी 'कुर्बानी'!
एशिया कप में गंभीर-सूर्यकुमार लेंगे बड़ा फैसला, गिल के लिए इस विस्फोटक बल्लेबाज को देनी होगी 'कुर्बानी'!

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. शुभमन गिल को सूर्यकुमार यादव का डिप्टी बनाया गया है. गिल की एंट्री से ओपनिंग का पेंच फंसता नजर आ रहा है. बड़ा सवाल है कि क्या गिल को गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ओपनिंग के लिए उतारेंगे? अगर ऐसा होता है तो एक खिलाड़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:05 PM IST
BCCI ने अगले महीने होने वाले एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. वहीं, 5 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए स्टैंडबाय में हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया यह टूर्नामेंट खेलेगी, जिसमें उपकप्तान शुभमन गिल होंगे. ये तो साफ है कि गिल प्लेइंग-11 में रहने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि वह किस नंबर पर बैटिंग के लिए उतरेंगे. क्या हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार उन्हें बतौर ओपनर उतारने का फैसला लेंगे? अगर ऐसा होता है तो एक खिलाड़ी को उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन यह खिलाड़ी होगा कौन?

गिल करेंगे ओपनिंग को कौन होगा कुर्बान?

अगर गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव गिल को एशिया कप में ओपनिंग करने के लिए कहते हैं तो पूरी संभावना है कि संजू सैमसन को बलिदान देना होगा. टीम ऐलान करते वक्त चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए सैमसन और गिल दो बेहतरीन विकल्प हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला कोच और कप्तान का होगा. अगरकर ने कहा, 'गिल और संजू - अभिषेक शर्मा के साथ दो बहुत अच्छे ओपनिंग विकल्प हैं. हालांकि, कप्तान और कोच दुबई पहुंचने के बाद फैसला लेंगे.'

ये भी पढ़ें: सेलेक्टर्स से टीम इंडिया के चयन में हो गया ब्लंडर? कहीं हाथ से फिसल न जाए एशिया कप की ट्रॉफी!

2024 में गिल ने खेला था आखिरी T20I

शुभमन गिल ने 2024 में अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में वह यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने उतरे थे. इससे पहले भी उन्होंने लगातार मैचों में ओपनिंग ही की. दूसरी और संजू सैमसन की बात करें तो वह भी ओपनिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा के बतौर सलामी बल्लेबाज कई बेहतरीन पारियां खेली हैं, जिनमें शतक भी शामिल हैं. देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में कोच-कप्तान अभिषेक शर्मा के साथ किसे ओपनिंग करने भेजते हैं.

ये भी पढ़ें: 'उन्हें T20 खेलने का मौका नहीं मिला.. ' कप्तान सूर्या ने किसके लिए कही ये बात? सालभर बात टीम में वापसी

एशिया कप के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय खिलाड़ी - प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

