Advertisement
trendingNow13098991
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक की आड़ में मास्टरस्ट्रोक.. T20 World Cup में टीम इंडिया का घायल शेर मचाएगा कोहराम, विरोधी टीमों के लिए खौफनाक सरप्राइज

अभिषेक की आड़ में 'मास्टरस्ट्रोक'.. T20 World Cup में टीम इंडिया का घायल शेर मचाएगा कोहराम, विरोधी टीमों के लिए खौफनाक सरप्राइज

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज कुछ ही घंटों में होने जा रहा है. भारतीय टीम ने पूरी तरह अपनी कमर मेगा इवेंट के लिए कस ली है. विरोधी टीमों में आतिशी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खौफ भरा हुआ है जिनके लिए टीमों ने मास्टर प्लान प्लान बनाया, लेकिन अभिषेक की आड़ में विरोधियों के लिए एक खौफनाक सरप्राइज इंतजार कर रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज कुछ ही घंटों में होने जा रहा है. भारतीय टीम ने पूरी तरह अपनी कमर मेगा इवेंट के लिए कस ली है. विरोधी टीमों में आतिशी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खौफ भरा हुआ है जिनके लिए टीमों ने मास्टर प्लान प्लान बनाया, लेकिन अभिषेक की आड़ में विरोधियों के लिए एक खौफनाक सरप्राइज इंतजार कर रहा है. वो बल्लेबाज जिसके लिए टीमों ने होमवर्क भी नहीं किया होगा और ये बल्ले से कोहराम मचाने वाला है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही इस बल्लेबाज ने बल्ले से ट्रेलर दिखा दिया है. 

कौन है ये घायल शेर? 

हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की जिन्हें घायल शेर भी कहें तो गलत नहीं होगा. ईशान वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम गुमनाम होता दिख रहा था. उन्होंने डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में कमबैक किया और बल्ले से तूफान मचा दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने एक फिफ्टी और आखिरी टी20 मैच में शतक ठोक तबाही मचा डाली. इतना ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ईशान किशन ने प्रैक्टिस मैच में भी तबाही मचाई. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रैक्टिस में ईशान की शानदार फॉर्म

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 30 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में ईशान ने 30 गेंद में 53 रन की पारी खेली और बल्ले से हाहाकार मचा डाला. भारत टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगा. ईशान किशन का टी20 वर्ल्ड कप में प्रमोशन भी हो सकता है. क्योंकि वह अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग भी करते दिख सकते हैं. 

ये भी पढे़ं.. श्रीलंका को हल्के में लिया तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत! स्पिन अटैक से करेगी प्रहार

संजू सैमसन का फ्लॉप शो

ईशान किशन टीम इंडिया के बल्लेबाज संजू सैमसन को रिप्लेस कर सकते हैं. सैमसन टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं. सैमसन के बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी नहीं निकली. आखिरी टी20 में ही संजू सैमसन की जगह ईशान किशन से विकेटकीपिंग कराई गई. ऐसे में संजू टी20 वर्ल्ड कप में बेंच पर बैठ सकते हैं जबकि उन्हें तिलक वर्मा रिप्लेस कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
PM Modi
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
West bengal elections
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
Maharashtra news
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
Telangana NEWS
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
M. P. Ravneet Bittu
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
CM Siddaramaiah
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान