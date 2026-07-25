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'इस टीम से मत खेलो'... 156.7 KMPH की रफ्तार से गेंद डालने वाले मयंक यादव को किसने दी ये अजीबोगरीब सलाह?

मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I में अपने 4 ओवर के स्पेल में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे. भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज के बीच भारतीय क्रिकेटर ने मयंक यादव को बड़ी सलाह दी है. युवा पेसर को उनकी आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ने की नसीहत मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 25, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:22 PM IST
'इस टीम से मत खेलो'... 156.7 KMPH की रफ्तार से गेंद डालने वाले मयंक यादव को किसने दी ये अजीबोगरीब सलाह?
Image Credit: मयंक यादव को LSG छोड़ने की सलाह (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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