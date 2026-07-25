'इस टीम से मत खेलो'... 156.7 KMPH की रफ्तार से गेंद डालने वाले मयंक यादव को किसने दी ये अजीबोगरीब सलाह?

करीब दो साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया. 24 साल के पेसर ने मैच की पहली गेंद पर ही विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी. वो ऐसा कारनामा करने वाले हार्दिक पांडया और अर्शदीप सिंह के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज बने. मयंक यादव ने पहले T20I में अपने 4 ओवर के स्पेल में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे. भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज के बीच भारतीय क्रिकेटर ने मयंक यादव को बड़ी सलाह दी है. युवा पेसर को उनकी आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ने की नसीहत मिली है.
मयंक यादव ने IPL में 2024 में एंट्री मारी थी. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए सबको प्रभावित किया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में मयंक ने 156.7 KMPH की रफ्तार से गेंद डालकर इतिहास रच दिया था. वो उमरान मलिक के बाद आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले दूसरे भारतीय बने थे.
आईपीएल 2026 में मयंक यादव को सिर्फ 4 मैच खेलने का मौका मिला था. जब उनका चयन भारतीय टीम में हुआ तो फैंस थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि IPL के इस सीजन में उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया था. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया.
इस बीच भारत के अनुभवी क्रिकेटर हनुमा विहारी ने सुझाव दिया कि मयंक यादव को ज्यादा खेलने का समय पाने के लिए टीम बदल लेनी चाहिए. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''इन खिलाड़ियों को IPL में और मौके मिलने चाहिए. उदाहरण के लिए, मयंक यादव पिछले सीजन में मौका नहीं पा सके क्योंकि LSG में प्रिंस यादव, मोहसिन खान और आवेश खान भी थे. अगर वो LSG से बाहर जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे और वो लगातार खेल सकेंगे.''
हनुमा विहारी ने आगे कहा कि LSG के बारे में एक बात यह है कि उन्होंने उसे तब भी रिटेन किया जब वह सारे मैच नहीं खेल पा रहा था, उसकी सर्जरी का ध्यान रखा और उसे तैयार किया, इसलिए निश्चित रूप से वफादारी वाली बात तो होगी ही. बता दें कि 2024 में आईपीएल डेब्यू करने के बाद मयंक ने अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित किया और तुरंत टीम इंडिया में भी जगह बना ली. हालांकि, उसके बाद वो चोटिल हो गए और कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहे. उन्होंने 2025 में आईपीएल मिस किया था. इस साल उन्होंने वापसी की और उम्मीद है कि वो अब लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम इंडिया में अपनी जगह स्थापित करेंगे.