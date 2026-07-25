'इस टीम से मत खेलो'... 156.7 KMPH की रफ्तार से गेंद डालने वाले मयंक यादव को किसने दी ये अजीबोगरीब सलाह?

हनुमा विहारी ने आगे कहा कि LSG के बारे में एक बात यह है कि उन्होंने उसे तब भी रिटेन किया जब वह सारे मैच नहीं खेल पा रहा था, उसकी सर्जरी का ध्यान रखा और उसे तैयार किया, इसलिए निश्चित रूप से वफादारी वाली बात तो होगी ही. बता दें कि 2024 में आईपीएल डेब्यू करने के बाद मयंक ने अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित किया और तुरंत टीम इंडिया में भी जगह बना ली. हालांकि, उसके बाद वो चोटिल हो गए और कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहे. उन्होंने 2025 में आईपीएल मिस किया था. इस साल उन्होंने वापसी की और उम्मीद है कि वो अब लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम इंडिया में अपनी जगह स्थापित करेंगे.