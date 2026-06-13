India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 3 मैचों की ODI सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. बारिश की वजह से खेल देर से शुरू हुआ है. 25-25 ओवर के गेम में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने एकदिवसीय क्रिकेट में टीम की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. पिछले 3 सालों से केएल राहुल लगातार ODI में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे रहे थे, लेकिन अब ये रोल ईशान किशन को सौंपी गई है.