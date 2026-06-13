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ODI में गंभीर-शुभमन ने बदला प्लान, राहुल नहीं अब ईशान करेंगे विकेट कीपिंग, कुलदीप OUT, इन 2 खिलाड़ियों का डेब्यू

India vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ईशान किशन विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं. इतना ही नहीं, इस मुकाबले में केएल राहुल नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं. बता दें कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:14 PM IST
ODI में गंभीर-शुभमन ने बदला प्लान, राहुल नहीं अब ईशान करेंगे विकेट कीपिंग, कुलदीप OUT, इन 2 खिलाड़ियों का डेब्यू
Image Credit: (BCCI) ODI में गंभीर-शुभमन ने बदला प्लान, राहुल नहीं अब ईशान करेंगे विकेट कीपिंग

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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