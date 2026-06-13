India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में 3 मैचों की ODI सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. बारिश की वजह से खेल देर से शुरू हुआ है. 25-25 ओवर के गेम में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने एकदिवसीय क्रिकेट में टीम की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. पिछले 3 सालों से केएल राहुल लगातार ODI में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे रहे थे, लेकिन अब ये रोल ईशान किशन को सौंपी गई है.
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ईशान किशन विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं. इतना ही नहीं, इस मुकाबले में केएल राहुल नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं. बता दें कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 2 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है. स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को ODI में डेब्यू करने का मौका मिला है. वहीं, अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले LSG के पेसर प्रिंस यादव को फिलहाल डेब्यू के लिए इंतजार करना होगा.
अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे गुरनूर बराड़ ने भारत के लिए धमाकेदार शुरुआत की है. ODI डेब्यू पर उन्होंने अपने पहले ओवर में ही विकेट लेकर सनसनी मचा दी. गुरनूर ने अफगानिस्तान के स्टार ओपनर इब्राहिम जादरान को पवेलियन की राह दिखाकर भारत को दमदार शुरुआत दिलाई है. बता दें कि 26 साल के गुरनूर बराड़ डोमेस्टिक क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 52 और लिस्ट-ए क्रिकेट में 12 विकेट है.
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अलीखिल (डब्ल्यू), राशिद खान, मोहम्मद सलीम सफ़ी, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफी
भारत (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा