पहली बार रोहित होंगे दर्शक... टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए छलका हिटमैन का दर्द, कहा- मुझे आदत पड़ रही..

Rohit Sharma: टी20 वर्ल्ड कप 2026 धीरे-धीरे करीब आ रहा है. टूर्नामेंट का आयोजन फरवरी में होगा. रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सम्मान के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया. यह पहली बार होगा जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे. सभी 9 एडिशन में 2 ही खिलाड़ी हिस्सा ले पाए जिसमें से एक नाम रोहित शर्मा का है. इस सीजन के लिए हिटमैन ने अपनी फीलिंग सभी के साथ शेयर की.
Trending Photos
Rohit Sharma: टी20 वर्ल्ड कप 2026 धीरे-धीरे करीब आ रहा है. टूर्नामेंट का आयोजन फरवरी में होगा. रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सम्मान के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया. यह पहली बार होगा जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे. सभी 9 एडिशन में 2 ही खिलाड़ी हिस्सा ले पाए जिसमें से एक नाम रोहित शर्मा का है. इस सीजन के लिए हिटमैन ने अपनी फीलिंग सभी के साथ शेयर की. रोहित शर्मा ने समझाया कि वह कैसे टीवी की आदत डाल रहे हैं. इतना ही नहीं, हिटमैन का 2023 में टाइटल हार का दर्द एक बार फिर झलक गया है.
क्या बोले रोहित?
एक साल से ज्यादा समय पहले रोहित ने टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. लगभग 18 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रोहित के लिए अभी भी टी20 टीम में न होना एक अलग फीलिंग है. रोहित ने कहा कि एक रिटायर्ड खिलाड़ी के तौर पर जिंदगी में लगातार बदलाव हो रहे हैं. मंगलवार को, ICC चेयरमैन जय शाह ने रोहित को पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल एंबेसडर घोषित किया. जिसके बाद रोहित ने कहा कि खिलाड़ियों को शायद ही कभी ICC एंबेसडर बनाया जाता है जब वे अपने खेलने के दिनों में एक्टिव होते हैं.
टीवी की आदत डाल रहे हिटमैन
रोहित ने उम्मीद जताई कि आने वाला एडिशन भारतीय खिलाड़ियों के नए ग्रुप के साथ वैसा ही उत्साह पैदा करेगा. रोहित ने अपने तीन ICC टाइटल्स पर भी बात की, जिसमें कप्तान के तौर पर दो टाइटल्स शामिल हैं. उन्होंने याद किया कि 2014 और 2023 के बीच भारत के लंबे सूखे को खत्म करना कितना मुश्किल था. पूर्व कप्तान ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में न रहने का विचार अभी भी नया है, लेकिन फिलहाल उन्हें टीवी की आदत पड़ रही है.
ये भी पढ़ें.. IND vs SA: 'हार का असर नहीं पड़ेगा..' सीरीज गंवाने से पहले सफाई शुरू, बेइज्जत होने पर टेंशन फ्री है टीम इंडिया
वनडे सीरीज में आएंगे नजर
रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिगरी विराट कोहली के साथ नजर आएंगे. इस सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है. रोहित ने सीरीज को लेकर कहा, 'मैं जल्द ही लड़कों से मिलूंगा। मैं अभी भी खेल रहा हूं.' ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला. विराट कोहली भी आखिरी मुकाबले में एक्शन में दिखे.