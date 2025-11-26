Advertisement
trendingNow13018484
Hindi Newsक्रिकेट

पहली बार रोहित होंगे दर्शक... टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए छलका हिटमैन का दर्द, कहा- मुझे आदत पड़ रही..

Rohit Sharma: टी20 वर्ल्ड कप 2026 धीरे-धीरे करीब आ रहा है. टूर्नामेंट का आयोजन फरवरी में होगा. रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सम्मान के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया. यह पहली बार होगा जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे. सभी 9 एडिशन में 2 ही खिलाड़ी हिस्सा ले पाए जिसमें से एक नाम रोहित शर्मा का है. इस सीजन के लिए हिटमैन ने अपनी फीलिंग सभी के साथ शेयर की. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit sharma
Rohit sharma

Rohit Sharma: टी20 वर्ल्ड कप 2026 धीरे-धीरे करीब आ रहा है. टूर्नामेंट का आयोजन फरवरी में होगा. रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सम्मान के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया. यह पहली बार होगा जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे. सभी 9 एडिशन में 2 ही खिलाड़ी हिस्सा ले पाए जिसमें से एक नाम रोहित शर्मा का है. इस सीजन के लिए हिटमैन ने अपनी फीलिंग सभी के साथ शेयर की. रोहित शर्मा ने समझाया कि वह कैसे टीवी की आदत डाल रहे हैं. इतना ही नहीं, हिटमैन का 2023 में टाइटल हार का दर्द एक बार फिर झलक गया है.

क्या बोले रोहित?

एक साल से ज्यादा समय पहले रोहित ने टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. लगभग 18 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रोहित के लिए अभी भी टी20 टीम में न होना एक अलग फीलिंग है. रोहित ने कहा कि एक रिटायर्ड खिलाड़ी के तौर पर जिंदगी में लगातार बदलाव हो रहे हैं. मंगलवार को, ICC चेयरमैन जय शाह ने रोहित को पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल एंबेसडर घोषित किया. जिसके बाद रोहित ने कहा कि खिलाड़ियों को शायद ही कभी ICC एंबेसडर बनाया जाता है जब वे अपने खेलने के दिनों में एक्टिव होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टीवी की आदत डाल रहे हिटमैन

रोहित ने उम्मीद जताई कि आने वाला एडिशन भारतीय खिलाड़ियों के नए ग्रुप के साथ वैसा ही उत्साह पैदा करेगा. रोहित ने अपने तीन ICC टाइटल्स पर भी बात की, जिसमें कप्तान के तौर पर दो टाइटल्स शामिल हैं. उन्होंने याद किया कि 2014 और 2023 के बीच भारत के लंबे सूखे को खत्म करना कितना मुश्किल था. पूर्व कप्तान ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में न रहने का विचार अभी भी नया है, लेकिन फिलहाल उन्हें टीवी की आदत पड़ रही है.

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: 'हार का असर नहीं पड़ेगा..' सीरीज गंवाने से पहले सफाई शुरू, बेइज्जत होने पर टेंशन फ्री है टीम इंडिया

वनडे सीरीज में आएंगे नजर

रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिगरी विराट कोहली के साथ नजर आएंगे. इस सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है. रोहित ने सीरीज को लेकर कहा, 'मैं जल्द ही लड़कों से मिलूंगा। मैं अभी भी खेल रहा हूं.' ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला. विराट कोहली भी आखिरी मुकाबले में एक्शन में दिखे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता