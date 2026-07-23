टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 2 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री, एक 156.7 तो दूसरा 154.2 KMPH की रफ्तार से डालता है गेंद

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अशोक शर्मा और मयंक यादव के रूप में दो 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री हुई है. दोनों अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए अशोक शर्मा ने 154.2 KMPH की स्पीड से गेंद डालकर सनसनी मचाई थी. वो लगातार 145-154 KMPH की रफ्तार से गेंद डालते दिखे थे. दूसरी तरफ, मयंक यादव तो पहले ही अपनी स्पीड का लोहा मनवा चुके हैं. मयंक ने आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए 156.70 KMPH की रफ्तार से गेंद डाली थी. वो उमरान मलिक के बाद आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले दूसरे भारतीय पेसर बने थे.