टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 2 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री, एक 156.7 तो दूसरा 154.2 KMPH की रफ्तार से डालता है गेंद

Zimbabwe vs India: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे पहले मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद 'मेन इन ब्लू' के हौसले पस्त होंगे. टीम में ऊर्जा की नई संचार भरने के लिए दो धाकड़ गेंदबाजों की एंट्री हुई है. तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला है, जबकि पेसर मयंक यादव की दो साल बाद वापसी हुई है. ये दोनों गेंदबाज अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के होश उड़ाने के लिए जाने जाते हैं.
जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में चयनकर्ताओं ने युवा गेंदबाजों पर दांव लगाया है, जिनके बाद पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है. पहले मैच में प्रिंस यादव, मयंक यादव और अशोक शर्मा पेस अटैक संभाल रहे हैं. इन तीनों गेंदबाजों ने आईपीएल में दमदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाई है.
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अशोक शर्मा और मयंक यादव के रूप में दो 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री हुई है. दोनों अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए अशोक शर्मा ने 154.2 KMPH की स्पीड से गेंद डालकर सनसनी मचाई थी. वो लगातार 145-154 KMPH की रफ्तार से गेंद डालते दिखे थे. दूसरी तरफ, मयंक यादव तो पहले ही अपनी स्पीड का लोहा मनवा चुके हैं. मयंक ने आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए 156.70 KMPH की रफ्तार से गेंद डाली थी. वो उमरान मलिक के बाद आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले दूसरे भारतीय पेसर बने थे.
शॉन टेट – 157.71 kmph (2011)
लॉकी फर्ग्यूसन – 157.30 kmph (2022)
उमरान मलिक – 157.00 kmph (2022)
मयंक यादव – 156.70 kmph (2024)
एनरिक नॉर्किया – 156.22 kmph (2020)
24 साल के अशोक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में डेब्यू कर रहे हैं. राजस्थान के पेसर ने अभी तक 16 टी20 मुकाबले खेले हैं और 28 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट झटके थे. बात करें मयंक यादव की तो वो पिछले 1-2 सालों से चोट के कारण परेशान रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला अक्टूबर, 2024 में खेला था. मयंक यादव ने अभी तक 23 T20 मुकाबले खेले हैं और 25 विकेट चटकाए हैं.