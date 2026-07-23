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टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 2 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री, एक 156.7 तो दूसरा 154.2 KMPH की रफ्तार से डालता है गेंद

Zimbabwe vs India: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अशोक शर्मा और मयंक यादव के रूप में दो 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री हुई है. दोनों अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. आइए दोनों के टी20 आंकड़े पर नजर डालते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 23, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:29 PM IST
टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 2 'रॉकेट' गेंदबाजों की एंट्री, एक 156.7 तो दूसरा 154.2 KMPH की रफ्तार से डालता है गेंद
Image Credit: टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 2 &#039;रॉकेट&#039; गेंदबाजों की एंट्री (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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