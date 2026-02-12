Advertisement
trendingNow13107285
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NAM: अभिषेक शर्मा बाहर.. संजू सैमसन की एंट्री, सिराज 3 विकेट लेकर भी हुए बाहर

IND vs NAM: अभिषेक शर्मा बाहर.. संजू सैमसन की एंट्री, सिराज 3 विकेट लेकर भी हुए बाहर

IND vs NAM T20 World Cup 2026: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरे मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. अभिषेक शर्मा तबियत खराब होने के चलते ड्रॉप हो गए हैं. संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन चांस मिला है. लेकिन फैंस के मन में संशय होगा कि शानदार प्रदर्शन के बाद सिराज क्यों ड्रॉप हुए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

IND vs NAM T20 World Cup 2026: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरे मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. अभिषेक शर्मा तबियत खराब होने के चलते ड्रॉप हो गए हैं. संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन चांस मिला है. लेकिन फैंस के मन में संशय होगा कि शानदार प्रदर्शन के बाद सिराज क्यों ड्रॉप हुए हैं. टूर्नामेंट में सिराज की सरप्राइज एंट्री हुई थी, उन्होंने हर्षित राणा को रिप्लेस किया था. पहले ही मैच में सिराज ने 3 विकेट झटके और खुद को साबित किया. लेकिन उन्हें दूसरे मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया है. 

टीम इंडिया ने हारा टॉस

नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पक्ष में सिक्का नहीं गिरा. नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. अभिषेक शर्मा की मौजूदगी को लेकर पिछले दो दिन से चर्चे चल रहे थे और अब कंफर्म हो चुका है कि वह दूसरे मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जिसपर टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपडेट दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

टॉस पर क्या बोले स्काई?

अभिषेक पर अपडेट देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करना चाह रहे थे. इससे बहुत खुश हैं. जब तक हम टॉस हार रहे हैं और गेम जीत रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. यह एक बड़ा टूर्नामेंट है और यह ओस एक बड़ा फैक्टर होने वाली है, लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हैं और डिफेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है.'

अभिषेक शर्मा पर दिया अपडेट

उन्होंने अभिषेक शर्मा पर अपडेट देते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छा विकेट है. उम्मीद है, बैट्समैन मैदान पर जाकर एन्जॉय करेंगे. अभिषेक अभी भी ठीक नहीं है, वह एक-दो गेम मिस करेगा. संजू आया है, वैसा ही बैट्समैन, एक्सप्लोसिव. सिराज की जगह बुमराह आया है.' अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के साथ नजर वॉर्म अप में नजर आए लेकिन प्लेइंग-XI से बाहर हो गए.'

ये भी पढे़ं.. कॉमेडी शो के दौरान छलका पाकिस्तानी का दर्द, अचानक बीच शो से रोते हुए निकला बाहर

टीम इंडिया की प्लेइंग-XI

संजू सैमसन, इशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल