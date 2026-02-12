IND vs NAM: अभिषेक शर्मा बाहर.. संजू सैमसन की एंट्री, सिराज 3 विकेट लेकर भी हुए बाहर

IND vs NAM T20 World Cup 2026: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरे मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. अभिषेक शर्मा तबियत खराब होने के चलते ड्रॉप हो गए हैं. संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन चांस मिला है. लेकिन फैंस के मन में संशय होगा कि शानदार प्रदर्शन के बाद सिराज क्यों ड्रॉप हुए हैं. टूर्नामेंट में सिराज की सरप्राइज एंट्री हुई थी, उन्होंने हर्षित राणा को रिप्लेस किया था. पहले ही मैच में सिराज ने 3 विकेट झटके और खुद को साबित किया. लेकिन उन्हें दूसरे मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया है.

टीम इंडिया ने हारा टॉस

नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पक्ष में सिक्का नहीं गिरा. नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. अभिषेक शर्मा की मौजूदगी को लेकर पिछले दो दिन से चर्चे चल रहे थे और अब कंफर्म हो चुका है कि वह दूसरे मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जिसपर टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपडेट दिया.

टॉस पर क्या बोले स्काई?

अभिषेक पर अपडेट देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करना चाह रहे थे. इससे बहुत खुश हैं. जब तक हम टॉस हार रहे हैं और गेम जीत रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. यह एक बड़ा टूर्नामेंट है और यह ओस एक बड़ा फैक्टर होने वाली है, लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हैं और डिफेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है.'

अभिषेक शर्मा पर दिया अपडेट

उन्होंने अभिषेक शर्मा पर अपडेट देते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छा विकेट है. उम्मीद है, बैट्समैन मैदान पर जाकर एन्जॉय करेंगे. अभिषेक अभी भी ठीक नहीं है, वह एक-दो गेम मिस करेगा. संजू आया है, वैसा ही बैट्समैन, एक्सप्लोसिव. सिराज की जगह बुमराह आया है.' अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के साथ नजर वॉर्म अप में नजर आए लेकिन प्लेइंग-XI से बाहर हो गए.'

टीम इंडिया की प्लेइंग-XI

संजू सैमसन, इशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.