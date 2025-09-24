IND vs BAN: 5 कैच छूटे... उलटफेर से बाल-बाल बची टीम इंडिया, कुलदीप ने बचाई लाज, फाइनल का मिला टिकट

India vs Bangladesh: टीम इंडिया की जीत का रथ फाइनल की तरफ चल पड़ा है. भारतीय टीम ने एशिया कप में लगातार 5वां मुकाबला जीत लिया है. इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से बेहद खराब फील्डिंग देखने को मिली. बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम बाल-बाल उलटफेर से बची और 41 रन से मैच को अपने नाम कर लिया है. इस मैच में विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना डंका बजाया. वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने टीम की लाज बचाई और मैच को भारत के पाले में कर दिया.

बांग्लादेश ने जीता टॉस

बांग्लादेश की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली. शुभमन गिल 29 रन पर आउट हो गए. वहीं, अभिषेक की 75 रन की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 168 रन टांग दिए. हार्दिक ने भी अंत में 38 रन पारी खेलकर टीम को संभाला.

भारत की खराब फील्डिंग

टीम इंडिया की तरफ से खराब फील्डिंग देखने को मिली. भारतीय प्लेयर्स ने कुल 5 कैच छोड़े. इस लिस्ट में तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने कैच छोड़े. इसका फायदा बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन ने शानदार अर्धशतक ठोककर उठाया. उन्होंने 51 गेंद में 69 रन की पारी खेली. लेकिन टीम के स्पिनर्स ने बीच मझदार से अपनी टीम को निकाला.

कुलदीप-चक्रवर्ती ने झटके 8 विकेट

टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने बांग्लादेश की रन गति पर विराम लगाया. कुलदीप ने तीन विकेट झटके जबकि वरुण और बुमराह के खाते 2-2 विकेट आए. इसके अलावा तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के खाते 1-1 विकेट आए. अब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में 25 सितंबर को खेलने उतरेगी.