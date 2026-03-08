भारत ने अहमदाबाद में मचाया धमाल, पावरप्ले में रनों की बारिश, अभिषेक के तूफान में झुलसे कीवी

IND VS NZ FINAL: टीम इंडिया ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार शुरुआत करते हुए तबाही मचा कर रख दिया है. जिसका सबसे बड़ श्रेय भारत की सलामी जोड़ी को जाता है.अभिषेक शर्मा ने विश्व कप फाइनल की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए सबसे तेज अर्धशतक जड़ा. इसी के साथ टीम इंडिया ने टी20 क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है.
IND VS NZ FINAL: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत हुई है. भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करते हुए कीवी खिलाड़ियों के पसीन छुड़ा कर रख दिए. अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही बेहद बेबाक और करारे अंदाज में नजर आए और महज 18 गेंदों में ताबड़तोड़ पचासा ठोक कर भारत का स्कोर देखते ही देखते पावरप्ले में 92 रन पहुंचा दिया है. भारत ने इसी के साथ पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है.