Advertisement
trendingNow13129302
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप में भी दिखा चंद्र ग्रहण का असर, ड्रेसिंग रूम में बैठी रही टीम इंडिया, नहीं की प्रैक्टिस

T20 वर्ल्ड कप में भी दिखा चंद्र ग्रहण का असर, ड्रेसिंग रूम में बैठी रही टीम इंडिया, नहीं की प्रैक्टिस

India vs England Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. अहम मुकाबले से पहले गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम के पास तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दो महत्वपूर्ण दिन हैं. हालांकि, मंगलवार को चंद्र ग्रहण के कारण टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में अपना अभ्यास सत्र स्थगित कर दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को किस बात का डर? (Photo- BCCI)
सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को किस बात का डर? (Photo- BCCI)

India vs England Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. ये मेच गुरुवार, 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पहले गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम के पास तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दो महत्वपूर्ण दिन हैं. हालांकि, मंगलवार को चंद्र ग्रहण के कारण टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में अपना अभ्यास सत्र स्थगित कर दिया. यह सत्र भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन इसे एक घंटे आगे बढ़ा दिया गया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों ने चंद्र ग्रहण के दौरान अभ्यास करना 'अशुभ' माना. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय शुभ कार्य या भारी शारीरिक मेहनत से बचने की सलाह दी जाती है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि खिलाड़ी ग्रहण समाप्त होने के बाद ही मैदान पर उतरेंगे.

पहले अभ्यास सत्र दोपहर में निर्धारित था, जिसे अब बदलकर शाम का कर दिया गया है. टीम अब फ्लडलाइट्स के नीचे अभ्यास करेगी. भारत का सामना 5 मार्च को मुंबई में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से होना है. सुपर-8 में वेस्टइंडीज को रोमांचक मैच में हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड का रिकॉर्ड 

इंग्लैंड ने अब तक मुंबई केवानखेड़े स्टेडियम में छह टी20 मैच खेले हैं, जिनमें से तीन जीते हैं और तीन हारे हैं. वहीं, भारत ने इस प्रतिष्ठित मैदान पर 7  T20I मैच खेले हैं, जिनमें से पांच जीते हैं. हालांकि, भारतीय टीम ने दिसंबर 2017 के बाद से इस मैदान पर कोई टी20 मैच नहीं हारा है.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली के फैंस के लिए गुड न्यूज, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, बेंगलुरु में 5 मुकाबले खेलेगी RCB

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत