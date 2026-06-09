भारत की नई टी20 टीम... ओपनिंग के दावेदार ये 4 विस्फोटक बल्लेबाज, किसे मिलेगा मौका?

भारत की नई टी20 टीम में ओपनिंग के 4 विस्फोटक बल्लेबाज दावेदार हैं, यह एक बड़ा सवाल है कि किसे मौका दिया जाएगा. बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा, एशियन गेम्स 2026 के लिए टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज पहले ही अपना जलवा बिखेर चुके हैं. एक ओर आयरलैंड में युवा कॉम्बिनेशन की परीक्षा हो सकती है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड में अनुभवी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.
एशियन गेम्स में भविष्य की टीम बनाने पर जोर दिया जाएगा. ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि इन टूर्नामेंट्स में भारत की सलामी जोड़ी किस तरह नजर आ सकती है? भारतीय टीम मैनेजमेंट आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए युवा खिलाड़ियों को परख सकता है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत दिला सकते हैं. बल्लेबाजी के साथ ईशान विकेटकीपिंग का जिम्मा भी संभालते हैं. हालांकि, कमजोर विपक्षी टीम के खिलाफ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दिया जा सकता है, जो IPL 2026 में सबसे रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.
वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल लेवल पर शुरुआती मौका देने के लिए यह आदर्श सीरीज हो सकती है. अभिषेक शर्मा के अनुभव और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामकता भारत को विस्फोटक शुरुआत दिला सकती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज यादगार पारियां खेलने वाले संजू सैमसन भी बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हैं. हालांकि, 31 वर्षीय दाएं हाथ के खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर में भी परखा जा सकता है. या तो फिर उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.
इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पांच टी20 मुकाबले खेलेगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी कॉम्बिनेशन को उतारा जाएगा. ऐसे में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बतौर ओपनिंग जोड़ी भारतीय टीम की प्राथमिकता होंगे. ईशान किशन पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड दौरे पर मौका मिलने के बाद दमदार प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें इंग्लैंड दौरे पर प्रयोग के तौर पर मौका दिया जा सकता है.
अगर टीम इंडिया शुरुआती मुकाबलों को जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लेती है, तो इस स्थिति में वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा के कॉम्बिनेशन को भी परखा जा सकता है. एशियन गेम्स में भविष्य की टीम बनाने पर फोकस होगा. सेलेक्टर्स वैभव सूर्यवंशी को लंबे समय के ओपनिंग ऑप्शन के रूप में तराशना चाहेंगे, जिन्हें अभिषेक शर्मा के साथ बतौर ओपनिंग बल्लेबाज मौका दिया जा सकता है. मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी को धीरे-धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहेगा. ईशान/संजू का इस्तेमाल मिडिल ऑर्डर में किया जा सकता है.