जसप्रीत बुमराह OUT, संजू सैमसन फिनिशर! यूएई के खिलाफ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11
Advertisement
trendingNow12907314
Hindi Newsक्रिकेट

जसप्रीत बुमराह OUT, संजू सैमसन फिनिशर! यूएई के खिलाफ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

 भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के लिए तैयार है. 2023 की चैंपियन टीम 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत संयु्क्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करेगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जसप्रीत बुमराह OUT, संजू सैमसन फिनिशर! यूएई के खिलाफ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

INDIA vs UAE Predicted Playing-11: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के लिए तैयार है. 2023 की चैंपियन टीम 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत संयु्क्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करेगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया खिताब टूर्नामेंट को जीतने की प्रबल दावेदार है. कागज पर भले ही यूएई भारत के लिए एक आसान मुकाबला लग रहा है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में वे भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे सकते हैं.

परफेक्ट प्लेइंग-11 बनाने का मौका

यूएई ने अपने घर में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीमों को हराया है. ऐसे में टीम इंडिया उसे हल्के में नहीं ले सकती. ग्रुप राउंड में एक भी हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा. यह मैच भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले और सुपर 4 के लिए अपनी सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन खोजने का भी एक मौका होगा. टीम इंडिया इस मैच में कुछ प्रयोग कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

शुभमन और अभिषेक ओपनर

भारत के लिए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं. टेस्ट कप्तान गिल की वापसी के बाद संजू सैमसन को ओपनिंग की जगह गंवानी पड़ेगी. उन्होंने पिछली 10 पारियों में 3 शतक लगाए हैं, लेकिन गिल टीम के उपकप्तान हैं और उनका खेलना तय है. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बनाएंगे. 

सैमसन और जितेश में टक्कर

विकेटकीपिंग के लिए सैमसन की टक्कर जितेश शर्मा होने वाली है. सैमसन ने हाल ही में केरल क्रिकेट लीग में जमकर रन बनाए हैं और उन्होंने प्लेइंग-11 के लिए अपना दावा मजबूत किया है. इस फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें फिनिशर की भूमिका के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. जितेश का दावा भी मजबूत है. उन्होंने आईपीएल में फिनिशर की भूमिका में जबरदस्त प्रदर्शन किया था. हालांकि, अब उस टूर्नामेंट के खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए. ऐसे में देखना है कि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव मौजूदा फॉर्म को अहमियत देकर सैमसन को मौका देते हैं या जितेश के साथ उतरते हैं.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

रिंकू, हार्दिक पर सबकी नजरें

रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिलनी चाहिए. रिंकू ने उत्तर प्रदेश टी20 लीग में अच्छी बल्लेबाजी की है. वह जरूरत पड़ने पर गेंदबजी भी कर सकते हैं. हार्दिक पांड्या की जगह बतौर ऑलराउंडर पक्की है. स्पिन गेंदबाजी की कमान अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के हाथ में होगी, जबकि अर्शदीप सिंह अकेले तेज गेंदबाज हो सकते हैं. बुमराह को यूएई के खिलाफ आराम दिया जा सकता है. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में सीधे उतारा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Asia CupIndia vs UAE

Trending news

BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
;