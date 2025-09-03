जसप्रीत बुमराह OUT, संजू सैमसन फिनिशर! यूएई के खिलाफ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

INDIA vs UAE Predicted Playing-11: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के लिए तैयार है. 2023 की चैंपियन टीम 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत संयु्क्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करेगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया खिताब टूर्नामेंट को जीतने की प्रबल दावेदार है. कागज पर भले ही यूएई भारत के लिए एक आसान मुकाबला लग रहा है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में वे भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे सकते हैं.

परफेक्ट प्लेइंग-11 बनाने का मौका

यूएई ने अपने घर में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीमों को हराया है. ऐसे में टीम इंडिया उसे हल्के में नहीं ले सकती. ग्रुप राउंड में एक भी हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा. यह मैच भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले और सुपर 4 के लिए अपनी सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन खोजने का भी एक मौका होगा. टीम इंडिया इस मैच में कुछ प्रयोग कर सकती है.

शुभमन और अभिषेक ओपनर

भारत के लिए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं. टेस्ट कप्तान गिल की वापसी के बाद संजू सैमसन को ओपनिंग की जगह गंवानी पड़ेगी. उन्होंने पिछली 10 पारियों में 3 शतक लगाए हैं, लेकिन गिल टीम के उपकप्तान हैं और उनका खेलना तय है. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बनाएंगे.

सैमसन और जितेश में टक्कर

विकेटकीपिंग के लिए सैमसन की टक्कर जितेश शर्मा होने वाली है. सैमसन ने हाल ही में केरल क्रिकेट लीग में जमकर रन बनाए हैं और उन्होंने प्लेइंग-11 के लिए अपना दावा मजबूत किया है. इस फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें फिनिशर की भूमिका के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. जितेश का दावा भी मजबूत है. उन्होंने आईपीएल में फिनिशर की भूमिका में जबरदस्त प्रदर्शन किया था. हालांकि, अब उस टूर्नामेंट के खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए. ऐसे में देखना है कि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव मौजूदा फॉर्म को अहमियत देकर सैमसन को मौका देते हैं या जितेश के साथ उतरते हैं.

रिंकू, हार्दिक पर सबकी नजरें

रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिलनी चाहिए. रिंकू ने उत्तर प्रदेश टी20 लीग में अच्छी बल्लेबाजी की है. वह जरूरत पड़ने पर गेंदबजी भी कर सकते हैं. हार्दिक पांड्या की जगह बतौर ऑलराउंडर पक्की है. स्पिन गेंदबाजी की कमान अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के हाथ में होगी, जबकि अर्शदीप सिंह अकेले तेज गेंदबाज हो सकते हैं. बुमराह को यूएई के खिलाफ आराम दिया जा सकता है. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में सीधे उतारा जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.