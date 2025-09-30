वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में इस प्लेइंग-11 के साथ उतरेगा भारत! नायर की जगह लेने वाले की एंट्री तय

एशिया कप 2025 जीतने के ठीक चार दिन बाद भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी. मई में टेस्ट से संन्यास की घोषणा के बाद, एक दशक से भी ज्यादा समय में यह पहली बार होगा जब भारत विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगा. शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी के लिए तैयार हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में उनके अंक दांव पर हैं. इसलिए यह दो मैचों की आगामी सीरीज भारत और वेस्टइंडीज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होगी.

खेले जाएंगे दो टेस्ट मैच

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया का दो टेस्ट मैचों में सामना रोस्टन चेज की कप्तानी में खेलने आई वेस्टइंडीज से होगा. शुरुआत 2 अक्टूबर से अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से होगी, जबकि दूसरा मैच की मेजबानी दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम करेगा. भारत इस घरेलू सीरीज में स्पिन के अनुकूल पिचों पर ऑलराउंडरों और एक ठोस बल्लेबाजी क्रम के साथ मैदान पर उतर सकता है. आइए जानते हैं पहले मुकाबले में भारत की कैसी प्लेइंग-11 हो सकती है.

नायर की जगह लेने वाले को मिलेगा मौका

करुण नायर की 8 साल के लंबे समय बाद इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम में वापसी हुई, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश किया. नतीजन, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया. उनकी जगह मैनेजमेंट ने युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल पर भरोसा जताया है. ऐसे में उनका प्लेइंग-11 में आना तय है. पडिक्कल को 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आएंगे. तीन नंबर पर साई सुदर्शन दिख सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल चार नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बेहद शानदार फॉर्म में हैं.

जुरेल करेंगे कीपिंग

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल टीम इंडिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते नजर आएंगे. जुरेल ने इंग्लैंड दौरे पर भी पंत के चोटिल होने पर विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी. इनके अलावा रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के रूप में दो ऑलराउंडर प्लेइंग-11 में नजर आएंगे. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की फास्ट बॉलिंग जोड़ी कहर बरपाने के लिए तैयार होगी. कुलदीप यादव अपनी फिरकी का जादू दिखाने के लिए बेताब होंगे.

ये हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

कहां Live देख सकते हैं पहला मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. यानी आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से इसका आनंद उठा सकते हैं. बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की तो इस मुकाबले को भारत में JioHotstar ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा.