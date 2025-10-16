Advertisement
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की Playing 11 तय! कप्तान गिल इन प्लेयर्स को करेंगे कुर्बान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच भारत रविवार 19 अक्टूबर को पर्थ में खेलेगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारत के वनडे स्क्वाड में एक से बढ़कर एक बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन चुनने के लिए बहुत माथापच्ची करनी होगी. आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 16, 2025, 06:58 AM IST
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की Playing 11 तय! कप्तान गिल इन प्लेयर्स को करेंगे कुर्बान

India vs Australia 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की हाईप्रोफाइल वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. दोनों देशों के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच भारत रविवार 19 अक्टूबर को पर्थ में खेलेगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारत के वनडे स्क्वाड में एक से बढ़कर एक बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन चुनने के लिए बहुत माथापच्ची करनी होगी. आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.

ओपनिंग कॉम्बिनेशन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच में कप्तान शुभमन गिल के साथ दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए उतरेंगे. ऐसे में यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाएगा. रोहित शर्मा और शुभमन गिल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दे सकते हैं. रोहित शर्मा 54 रन बनाते ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित शर्मा इस दौरान पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ देंगे. सौरव गांगुली ने भारत के लिए 308 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 40.95 की औसत से 11221 रन बनाए थे. 54 रन बनाते ही रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल में 11222 रन हो जाएंगे और वह सौरव गांगुली को पछाड़ देंगे.

नंबर 3

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. विराट कोहली जब एक बार सेट हो जाते हैं तो वह किसी भी टीम के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं. विराट कोहली अभी तक 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में 57.88 की बेहतरीन औसत से 14181 रन बना चुके हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 51 शतक और 74 अर्धशतक जमाए हैं. विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर 183 रन रहा है. विराट कोहली 54 रन बनाते ही कुमार संगकारा को पछाड़ते हुए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

नंबर 4

श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. श्रेयस अय्यर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर के बहुत माहिर बल्लेबाज हैं. श्रेयस अय्यर ने अभी तक 70 वनडे मैचों की 65 पारियों में 48.22 की औसत से 2845 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने इस दौरान 5 शतक और 22 अर्धशतक जमाए हैं. श्रेयस अय्यर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर 128 रन है.

नंबर 5 और विकेटकीपर

केएल राहुल नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. केएल राहुल विकेटकीपर का भी रोल निभा सकते हैं. ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाना तय है. केएल राहुल ने भारत के लिए अभी तक वनडे क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज का रोल बहुत अच्छे से निभाया है. केएल राहुल अपनी विस्फोटक बैटिंग के दम पर तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं.

नंबर 6

टीम इंडिया के घातक ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. नीतीश रेड्डी के पास बीच के ओवरों में और डेथ ओवरों में छक्के लगाने का बेहतरीन टैलेंट हैं. नीतीश रेड्डी स्पिन और तेज गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं. नीतीश रेड्डी मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं.

स्पिन गेंदबाज

अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. अक्षर पटेल गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी तूफान मचा सकते हैं. कुलदीप यादव अपनी स्पिन की घातक वैरिएशन के चलते प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जा सकते हैं. ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.

ये होंगे तेज गेंदबाज

मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को बतौर तेज गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. वहीं, हेड कोच गौतम गंभीर के चहेते तेज गेंदबाज हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐसी होगी Playing XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे मैच - 19 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, पर्थ

दूसरा वनडे मैच - 23 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, एडिलेड

तीसरा वनडे मैच - 25 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेडलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Ind Vs Aus

