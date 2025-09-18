भारत के 2 बड़े स्टार खिलाड़ी होंगे बाहर! ओमान के खिलाफ उतरेगी भारत की ये Playing XI
IND vs OMAN, Asia Cup 2025: भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला कल यानी शुक्रवार 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान को हराकर भारत पहले ही एशिया कप 2025 के SUPER-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुका है.

Sep 18, 2025
IND vs OMAN, Asia Cup 2025: भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला कल यानी शुक्रवार 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान को हराकर भारत पहले ही एशिया कप 2025 के SUPER-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुका है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसे में ओमान के खिलाफ इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. ओमान के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.

ओपनर

ओमान के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा. अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरेंगे. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर टीम इंडिया को एक ताबड़तोड़ शुरुआत देने का जिम्मा होगा. खासकर अभिषेक शर्मा पर भारतीय फैंस की नजरें होंगी, जो एशिया कप 2025 के पहले दो मैचों में 210.34 की स्ट्राइक रेट से 61 रन बना चुके हैं.

नंबर 3

ओमान के खिलाफ मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, जो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तेजी से रन बटोरेंगे. पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 37 गेंदों पर 47 रन की नाबाद पारी खेली थी. सूर्यकुमार यादव की पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा था. सूर्यकुमार यादव से ओमान के खिलाफ मैच में भी ऐसी ही आतिशी पारी की उम्मीद होगी.

नंबर 4

ओमान के खिलाफ मैच में तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. तिलक वर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं. तिलक वर्मा ने भारत के लिए 27 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 48.75 की औसत से 780 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं.

नंबर 5

ओमान के खिलाफ मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को आराम देकर जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है. जितेश शर्मा नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. जितेश शर्मा बेहद विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर हैं, जो चंद गेंदों में ही ओमान से मैच छीन लेंगे. जितेश शर्मा ने भारत के लिए 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 100 रन बनाए हैं.

नंबर 6

ओमान के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. शिवम दुबे ने भारत के लिए 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टी20 इंटरनेशनल में शिवम दुबे ने 541 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी झटके हैं. शिवम दुबे निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं.

नंबर 7

फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ओमान के खिलाफ मैच में नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. हार्दिक पांड्या लगातार 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का टैलेंट रखते हैं. साथ ही हार्दिक पांड्या विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 116 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.87 की औसत से 1812 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 95 विकेट झटके हैं. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकटों का 'अनोखा शतक' लगाने से सिर्फ 5 विकेट ही दूर हैं.

ऑलराउंडर और स्पिन गेंदबाज

ओमान के खिलाफ मैच में अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल गेंद व बल्ले से तूफान मचा सकते हैं. वहीं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के पास एक से बढ़कर एक घातक स्पिन वैरिएशंस हैं. एशिया कप 2025 में अभी तक खेले गए 2 मैचों में अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी नहीं की है. हालांकि, अक्षर पटेल ने 2 मैचों में 3 विकेट झटके हैं. वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने 2 मैचों में 2 विकेट और कुलदीप यादव ने 2 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं.

ये होंगे तेज गेंदबाज

अर्शदीप सिंह को बतौर तेज गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. वहीं, जसप्रीत बुमराह को ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिया जा सकता है. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तीसरे व चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.

ओमान के खिलाफ मैच में भारत की संभावित Playing XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह.

Tarun Verma

तरुण वर्मा

Asia Cup 2025

