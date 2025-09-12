पाकिस्तान के खिलाफ भारत की Playing XI तय, कप्तान सूर्या करेंगे इस प्लेयर को कुर्बान!

Team India Playing XI: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला रविवार 14 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत को इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. मौजूदा प्रदर्शन को देखें तो पाकिस्तान से भारतीय टीम काफी आगे है. टीम इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज, मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, विस्फोटक ऑलराउंडर्स और घातक गेंदबाज हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. इस जीत से भारत ने बता दिया कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने का भी प्रबल दावेदार है. UAE के खिलाफ जीत के बावजूद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए जा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में भारत कि के साथ उतर सकता है.

ओपनर

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरेंगे. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर टीम इंडिया को एक तूफानी शुरुआत देने का जिम्मा होगा. भारतीय टीम का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन विरोधी टीम के गेंदबाजी अटैक को तहस-नहस कर सकता है. अभिषेक शर्मा ने UAE के खिलाफ पिछले मैच में 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. अभिषेक शर्मा जिनका T20I में स्ट्राइक रेट 193.50 का है, वह अगले मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर 3

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, जो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तेजी से रन बटोरेंगे. सूर्यकुमार यादव के सामने किसी भी गेंदबाज का बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है. सूर्यकुमार यादव भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. सूर्यकुमार यादव मैदान के चारों तरफ कहीं भी छक्का जड़ने का यूनीक टैलेंट रखते हैं.

नंबर 4

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. तिलक वर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं. तिलक वर्मा ने भारत के लिए 26 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 49.93 की औसत से 749 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं.

नंबर 5

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. संजू सैमसन बेहद विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर हैं, जो चंद गेंदों में ही पाकिस्तान से मैच छीन लेंगे. संजू सैमसन ने भारत के लिए 43 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.32 की औसत से 861 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 2 अर्धशतक जमाए हैं.

नंबर 6

फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. टीम इंडिया के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि शिवम दुबे गेंदबाजी के दौरान विकेट हासिल कर रहे हैं. अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए मशहूर इस क्रिकेटर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ बुधवार को एशिया कप 2025 के मैच में गेंद थामी और अपनी कातिलाना मीडियम पेस गेंदबाजी से आग उगली. शिवम दुबे ने इस मैच में 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट दो का रहा है. शिवम दुबे ने भारत के लिए 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टी20 इंटरनेशनल में शिवम दुबे ने 531 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी झटके हैं. शिवम दुबे निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं.

नंबर 7

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. हार्दिक पांड्या एक विस्फोटक बल्लेबाज, खतरनाक गेंदबाज और फुर्तीले फील्डर हैं. हार्दिक पांड्या उन खतरनाक खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो महज एक ओवर में ही पूरे मैच का नतीजा बदल सकते हैं. हार्दिक पांड्या लगातार 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का टैलेंट रखते हैं. साथ ही हार्दिक पांड्या विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 115 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.88 की औसत से 1812 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 94 विकेट झटके हैं. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकटों का 'अनोखा शतक' लगाने से सिर्फ 6 विकेट ही दूर हैं.

ऑलराउंडर और स्पिन गेंदबाज

अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल गेंद व बल्ले से तूफान मचा सकते हैं. वहीं, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के पास एक से बढ़कर एक घातक स्पिन वैरिएशंस हैं. UAE के खिलाफ पिछले मैच में कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट झटके थे. कुलदीप यादव को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. कुलदीप यादव ने भारत के लिए 41 T20I मैचों में 73 विकेट हासिल किए हैं. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव मजबूरन वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकते हैं.

ये होंगे तेज गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में चुना जाएगा. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पाकिस्तान की टीम को तहस-नहस कर सकते हैं. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तीसरे व चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की संभावित Playing XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.