श्रीलंका में 'स्पिन' से घूमेगा पूरा गेम... इन 3 फिरकी गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे शुभमन, ये होगी प्लेइंग XI?

Team India Squad For Sri Lanka Test Series: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. 28 जुलाई (मंगलवार), को बीसीसीआई ने अहम दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया. टेस्ट टीम में ज्यादातर वही प्लेयर्स चुने गए हैं, जो पहले से टीम का हिस्सा थे. हालांकि, एक खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री जरूर हुई है. मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. उन्हें वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो चोटिल होने की वजह से श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे.
WTC 2027 के फाइनल की रेस में टीम इंडिया पहले से बहुत पिछड़ी हुई है. इस लिहाज से देखें तो श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उन्हें ये सीरीज जीतनी ही होगी.
भारत के मुकाबले श्रीलंकन टीम भले ही उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अपनी सरजमीं पर उनका प्रदर्शन शानदार रहता है. श्रीलंका को श्रीलंका में हराना आसान नहीं होगा. अगर ऐसा करना है तो भारतीय स्पिनर्स को जलवा दिखाना होगा. लंबे समय बाद टीम इंडिया श्रीलंका में बिना रविचंद्रन अश्विन के उतरेगी, जो इस देश में काफी सफल हुए थे. हालांकि, अनुभवी रवींद्र जडेजा अभी भी मौजूद हैं और वो स्पिन गेंदबाजी अटैक के लीडर होंगे.
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15-19 अगस्त तक गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनरों के लिए काफी मददगार साबित होती है. पहले दो दिनों तक बल्लेबाजों का दबदबा रह सकता है, लेकिन उसके बाद तीन दिन स्पिनर्स राज करेंगे. जिस टीम का स्पिन अटैक बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसके जीतने का चांस अधिक होगा. पहले टेस्ट में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल 3 स्पिनरों को मैदान पर उतार सकते हैं. रवींद्र जडेजा इस अटैक को लीड करेंगे, जबकि कुलदीप यादव और सारांश जैन उनका साथ निभा सकते हैं.
हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मानव सुथार श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में बेंच पर बैठ सकते हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि टीम इंडिया तीन बाएं हाथ के स्पिनर्स के साथ नहीं उतरना चाहेगी. इसी वजह से मानव सुथार को बाहर बैठना पड़ सकता है और सारांश जैन श्रीलंका में डेब्यू कर सकते हैं.
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.