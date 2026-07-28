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श्रीलंका में 'स्पिन' से घूमेगा पूरा गेम... इन 3 फिरकी गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे शुभमन, ये होगी प्लेइंग XI?

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15-19 अगस्त तक खेला जाएगा. श्रीलंका को उनकी सरजमीं पर हराना आसान नहीं होगा. अगर ऐसा करना है तो भारतीय स्पिनर्स को जलवा दिखाना होगा. लंबे समय बाद टीम इंडिया श्रीलंका में बिना रविचंद्रन अश्विन के उतरेगी, जो इस देश में काफी सफल हुए थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST
श्रीलंका में 'स्पिन' से घूमेगा पूरा गेम... इन 3 फिरकी गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे शुभमन, ये होगी प्लेइंग XI?
Image Credit: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारत की संभावित प्लेइंग XI (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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