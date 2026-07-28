श्रीलंका में 'स्पिन' से घूमेगा पूरा गेम... इन 3 फिरकी गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे शुभमन, ये होगी प्लेइंग XI?

Team India Squad For Sri Lanka Test Series: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. 28 जुलाई (मंगलवार), को बीसीसीआई ने अहम दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया. टेस्ट टीम में ज्यादातर वही प्लेयर्स चुने गए हैं, जो पहले से टीम का हिस्सा थे. हालांकि, एक खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री जरूर हुई है. मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. उन्हें वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो चोटिल होने की वजह से श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे.