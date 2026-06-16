India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून (बुधवार) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. शुभमन गिल एंड कंपनी की नजर सीरीज फतह करने पर तो होगी ही, साथ में टीम मैनेजमेंट अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहेंगे. धर्मशाला में खेले गए पहले ODI में स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को डेब्यू करने का मौका मिला था. दोनों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया. हर्ष और गुरनूर ने 3-3 विकेट चटकाए थे.