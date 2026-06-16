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IND vs AFG: दूसरे ODI में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI, बेंच पर बैठे इन 2 खिलाड़ियों को मौका देंगे गंभीर-शुभमन?

IND vs AFG: लखनऊ में होने वाले दूसरे ODI में हेड कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका देने के बारे में सोच सकते हैं. प्रिंस के खेलने का चांस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि IPL में उनके पास इस ग्राउंड पर खेलने का बहुत अनुभव है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:45 PM IST
IND vs AFG: दूसरे ODI में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI, बेंच पर बैठे इन 2 खिलाड़ियों को मौका देंगे गंभीर-शुभमन?
Image Credit: (BCCI) दूसरे ODI में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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