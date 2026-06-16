India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून (बुधवार) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. शुभमन गिल एंड कंपनी की नजर सीरीज फतह करने पर तो होगी ही, साथ में टीम मैनेजमेंट अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहेंगे. धर्मशाला में खेले गए पहले ODI में स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को डेब्यू करने का मौका मिला था. दोनों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया. हर्ष और गुरनूर ने 3-3 विकेट चटकाए थे.
लखनऊ में होने वाले दूसरे ODI में हेड कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका देने के बारे में सोच सकते हैं. प्रिंस के खेलने का चांस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि IPL में उनके पास इस ग्राउंड पर खेलने का बहुत अनुभव है. पिछले दो सालों से प्रिंस यादव लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में प्रिंस यादव टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हो सकते हैं. टीम मैनेजमेंट पहले से प्लेइंग इलेवन में स्थापित अर्शदीप सिंह की जगह प्रिंस को मौका दे सकती है. वहीं, अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को भी लखनऊ में प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. इकाना स्टेडियम में कुलदीप काफी कारगर साबित हो सकते हैं. उन्हें वाशिंगटन सुंदर की जगह मौका मिल सकता है.
इकाना स्टेडियम में अभी तक 9 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. यहां कि पिच शुरुआत में गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है. वहीं, पारी आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है. यहां वनडे में हाईएस्ट टीम का स्कोर 311 रहा है जबकि सबसे कम 129 रहा. 5 बार चेजिंग टीम ने इस मैदान पर बाजी मारी है जबकि 4 बार डिफेंड करने वाली टीमों को जीत नसीब हुई है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव