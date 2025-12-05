IND vs SA: तीसरे वनडे के लिए भारत की Playing XI तय! निर्णायक मैच से इस क्रिकेटर का कट सकता है पत्ता

IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी शनिवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा. वनडे सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट कड़ा फैसला ले सकती है और एक खिलाड़ी को तीसरे वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकती है. आइए एक नजर डालते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.

ओपनिंग कॉम्बिनेशन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए उतरेंगे. रोहित शर्मा के बल्ले से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अभी तक सिर्फ एक अर्धशतक निकला है. वहीं, यशस्वी जायसवाल पहले और दूसरे वनडे मैच में फ्लॉप साबित हुए हैं. तीसरे वनडे मैच में इन दोनों ही बल्लेबाजों से टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी.

नंबर 3

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. विराट कोहली जब एक बार सेट हो जाते हैं तो वह किसी भी टीम के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अभी तक दो मैचों में लगातार दो शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने इन दो मैचों में 118.50 की बेहतरीन औसत से 237 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं. विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भी शतक जड़ सकते हैं.

नंबर 4

ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर के बहुत माहिर बल्लेबाज हैं. रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोका और 83 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेली थी. ऋतुराज गायकवाड़ से तीसरे वनडे मैच में भी एक बड़ी पारी की उम्मीद है.

नंबर 5 और विकेटकीपर

कप्तान केएल राहुल नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. केएल राहुल विकेटकीपर का भी रोल निभाएंगे. केएल राहुल ने भारत के लिए अभी तक वनडे क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज का रोल बहुत अच्छे से निभाया है. केएल राहुल अपनी विस्फोटक बैटिंग के दम पर तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अभी तक दो मैचों में 126.00 की बेहतरीन औसत से 126 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.

नंबर 6

टीम इंडिया के घातक ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. नीतीश रेड्डी के पास बीच के ओवरों में और डेथ ओवरों में छक्के लगाने का बेहतरीन टैलेंट हैं. नीतीश रेड्डी स्पिन और तेज गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं. नीतीश रेड्डी मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में प्लेइंग इलेवन से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का पत्ता कट सकता है.

स्पिन गेंदबाज

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. रवींद्र जडेजा गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी तूफान मचा सकते हैं. कुलदीप यादव अपनी स्पिन की घातक वैरिएशन के चलते प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जा सकते हैं. वॉशिंगटन सुंदर तीसरे स्पिनर होंगे.

तेज गेंदबाज

हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को बतौर तेज गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है. प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 2 विकेट जरूर झटके, लेकिन उसके लिए उन्होंने पानी की तरह रन बहा दिए. प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 8.2 ओवर में 85 रन लुटा दिए. प्रसिद्ध कृष्णा का इकोनॉमी रेट इस दौरान 10.20 का रहा है. दूसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज रहे. प्रसिद्ध कृष्णा के खराब प्रदर्शन के बाद अब उनके वनडे करियर पर भी तलवार लटकी हुई है.

तीसरे वनडे में ऐसी होगी भारत की Playing XI

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.