Advertisement
trendingNow13029541
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: तीसरे वनडे के लिए भारत की Playing XI तय! निर्णायक मैच से इस क्रिकेटर का कट सकता है पत्ता

IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी शनिवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 05, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA: तीसरे वनडे के लिए भारत की Playing XI तय! निर्णायक मैच से इस क्रिकेटर का कट सकता है पत्ता

IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी शनिवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा. वनडे सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट कड़ा फैसला ले सकती है और एक खिलाड़ी को तीसरे वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकती है. आइए एक नजर डालते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.

ओपनिंग कॉम्बिनेशन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए उतरेंगे. रोहित शर्मा के बल्ले से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अभी तक सिर्फ एक अर्धशतक निकला है. वहीं, यशस्वी जायसवाल पहले और दूसरे वनडे मैच में फ्लॉप साबित हुए हैं. तीसरे वनडे मैच में इन दोनों ही बल्लेबाजों से टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर 3

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. विराट कोहली जब एक बार सेट हो जाते हैं तो वह किसी भी टीम के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अभी तक दो मैचों में लगातार दो शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने इन दो मैचों में 118.50 की बेहतरीन औसत से 237 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं. विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भी शतक जड़ सकते हैं.

107 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, इंटरनेशनल क्रिकेट में तोड़ देंगे ये प्रचंड रिकॉर्ड, संगकारा छूट जाएंगे पीछे

नंबर 4

ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर के बहुत माहिर बल्लेबाज हैं. रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोका और 83 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेली थी. ऋतुराज गायकवाड़ से तीसरे वनडे मैच में भी एक बड़ी पारी की उम्मीद है.

नंबर 5 और विकेटकीपर

कप्तान केएल राहुल नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. केएल राहुल विकेटकीपर का भी रोल निभाएंगे. केएल राहुल ने भारत के लिए अभी तक वनडे क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज का रोल बहुत अच्छे से निभाया है. केएल राहुल अपनी विस्फोटक बैटिंग के दम पर तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अभी तक दो मैचों में 126.00 की बेहतरीन औसत से 126 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.

नंबर 6

टीम इंडिया के घातक ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. नीतीश रेड्डी के पास बीच के ओवरों में और डेथ ओवरों में छक्के लगाने का बेहतरीन टैलेंट हैं. नीतीश रेड्डी स्पिन और तेज गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं. नीतीश रेड्डी मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में प्लेइंग इलेवन से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का पत्ता कट सकता है.

स्पिन गेंदबाज

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. रवींद्र जडेजा गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी तूफान मचा सकते हैं. कुलदीप यादव अपनी स्पिन की घातक वैरिएशन के चलते प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जा सकते हैं. वॉशिंगटन सुंदर तीसरे स्पिनर होंगे.

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वसीम अकरम को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

तेज गेंदबाज

हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को बतौर तेज गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है. प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 2 विकेट जरूर झटके, लेकिन उसके लिए उन्होंने पानी की तरह रन बहा दिए. प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 8.2 ओवर में 85 रन लुटा दिए. प्रसिद्ध कृष्णा का इकोनॉमी रेट इस दौरान 10.20 का रहा है. दूसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज रहे. प्रसिद्ध कृष्णा के खराब प्रदर्शन के बाद अब उनके वनडे करियर पर भी तलवार लटकी हुई है.

तीसरे वनडे में ऐसी होगी भारत की Playing XI

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात