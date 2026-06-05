अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे शुभमन गिल? कोहली के चहेते को मौका नहीं देंगे गंभीर!

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच शनिवार, 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये पहला टेस्ट मैच है. शुक्रवार को टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि इस टेस्ट में साई सुदर्शन खेलने वाले हैं. गंभीर ने कहा कि सच कहूं तो, साई को उचित मौका नहीं मिला है. उन्होंने मुश्किल से मुट्ठी भर टेस्ट मैच खेले हैं और उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड में की थी, जो कि हम सभी जानते हैं कि आसान जगह नहीं है. आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है (722 रन) और हम उन्हें उचित मौका देंगे. मुझे अब भी लगता है कि उन्हें उचित मौका नहीं मिला है.

साई सुदर्शन IN देवदत्त पडिक्कल OUT

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में साई सुदर्शन का खेलना तय है. वो नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो RCB के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आईपीएल के इस सीजन में प्रभावित करते हुए 16 मैचों में 168.73 की स्ट्राइक रेट से 464 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने पिछले साल घरेलू क्रिकेट में भी बल्ले से धमाका किया था. कर्नाटक के खिलाड़ी भारत के लिए अभी तक 2 टेस्ट खेल चुके हैं. हालांकि, तीसरे मौके के लिए उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है.

भारत और अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

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अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, रहमानुल्लाह, अफसर ज़ज़ई (विकेटकीपर), शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, कैस अहमद, जियाउर रहमान

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