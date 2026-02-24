क्या टीम इंडिया से कटेगा 3 खिलाड़ियों का पत्ता? एक हार के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ उतर सकती है ये Playing XI

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटक्या टीम इंडिया से कटेगा 3 खिलाड़ियों का पत्ता? एक हार के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ उतर सकती है ये Playing XI

क्या टीम इंडिया से कटेगा 3 खिलाड़ियों का पत्ता? एक हार के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ उतर सकती है ये Playing XI

India vs Zimbabwe: T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने अब तक सिर्फ 15 रन बनाए हैं. असल में, वह पहले तीन मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में, उन्हें धीमी गेंदों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा. इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाए. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 24, 2026, 07:33 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: भारत गुरुवार यानी 26 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे का सामना करेगा. भारत और जिम्बाब्वे के बीच भारतीय जमीन पर पहला T20I मैच चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है. भारत और जिम्बाब्वे दोनों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने-अपने पहले सुपर-8 मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, और वे लगातार दूसरा मैच हारने का जोखिम नहीं उठा सकते. सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ इस अहम मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट प्लेइंग XI में कई बदलाव कर सकता है.

उपकप्तान अक्षर पटेल, जिन्हें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच के लिए प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया गया था, पूरी संभावना है कि वह वॉशिंगटन सुंदर की जगह लेंगे. वॉशिंगटन सुंदर ने अहमदाबाद में भारत के लिए दो मैच खेले, लेकिन बल्ले या गेंद से कोई खास योगदान नहीं दे पाए. वॉशिंगटन सुंदर ने साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में सिर्फ दो ओवर फेंके और एक भी विकेट नहीं ले पाए. बल्ले से वॉशिंगटन सुंदर ने नंबर 5 बैट्समैन के तौर पर 11 गेंदों पर 11 रन बनाए.

वॉशिंगटन सुंदर पर लटकी तलवार?

तिलक, अभिषेक और रिंकू भी सवालों के घेरे में

वॉशिंगटन सुंदर के अलावा, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की जगह भी सवालों के घेरे में है. इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उनमें से कम से कम दो को बेंच पर बैठाया जाएगा. अब तक खेले गए पांच T20 वर्ल्ड कप मैचों में, तिलक वर्मा ने 25, 25, 25, 31 और 1 रन के स्कोर बनाए हैं, लेकिन मुंबई में USA के खिलाफ मैच को छोड़कर, उन्होंने 120 से कम के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है.

कुलदीप यादव को मिल सकता है मौका

दूसरी ओर, रिंकू सिंह ने पिछले पांच मैचों में 6, 1, 11*, 6* और 0 रन बनाए हैं. अलीगढ़ का यह बाएं हाथ का बैटर फिनिशर के तौर पर खेल रहा है, लेकिन किसी भी मैच में अच्छा नहीं कर पाया है. रिंकू सिंह की जगह, चेन्नई की विकेट पर, जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए फायदेमंद होती है, कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. कुलदीप यादव ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेला है, और रविवार (15 फरवरी) को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में, उन्होंने तीन ओवर में 14 रन देकर एक विकेट लिया था.

अभिषेक शर्मा ने अब तक सिर्फ 15 रन बनाए

T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने अब तक सिर्फ 15 रन बनाए हैं. असल में, वह पहले तीन मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में, उन्हें धीमी गेंदों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा. इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाए. संजू सैमसन ने भारत के लिए आखिरी T20I मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेला था और 8 गेंदों पर 22 रन बनाए थे. संजू सैमसन के प्लेइंग XI में शामिल होने से ओपनिंग में लेफ्ट-राइट कॉम्बो मिलेगा, और अगर वह प्लेइंग XI में तिलक वर्मा की जगह लेते हैं, तो ईशान किशन नंबर 3 पर आ सकते हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

T20 World Cup 2026

