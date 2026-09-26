IND vs WI: गायकवाड़ या जायसवाल, किसको मौका देंगे गंभीर-शुभमन? पहले ODI में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

IND vs WI 1st ODI: भारतीय क्रिकेट टीम अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज का सामना करने के लिए कमर कस चुकी है. तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे रविवार, 27 सितंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया कस जीत प्रतिशत 100 का रहा है. भारत ने इस मैदान पर अभी तक 2 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और दोनों में जीत मिली है.
इस सीरीज में कई स्टार खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया पेपर पर वेस्टइंडीज से मजबूत दिखाई दे रही है. फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं. दोनों अब सिर्फ इसी फॉर्मेट में एक्टिव हैं.
टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल के सामने वेस्टइंडीज के सामने मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनने की बड़ी चुनौती होगी. सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रेयस अय्यर कि जगह नंबर-4 पर कौन खेलेगा?
पिछले दो सालों से स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ODI में नंबर-4 पर खेल रहे हैं. इस पोजिशन पर उनका रिकॉर्ड भी उम्दा रहा है. इस सीरीज में वो उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट को उनका विकल्प चुनना होगा. इस रोल के लिए टीम में CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हुई है. उन्होंने अपने आखिरी ODI मैच में इसी नंबर पर खेलते हुए शानदार शतक जड़ा था. लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर कि वापसी हुई और गायकवाड़ का पत्ता कट गया.
टीम मैनेजमेंट के पास इस पोजिशन पर यशस्वी जायसवाल को खिलाने का भी मौका है. वैसे तो यशस्वी सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर उन्हें नंबर-4 पर आजमाया जाए तो वो शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे. गायकवाड़ की तरह जायसवाल ने भी अपने आखिरी ODI मैच में शतक जड़ा था. ये दोनों खिलाड़ी ODI टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अक्षर पटेल मौजूद नहीं हैं. उनकी जगह पर चयनकर्ताओं ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है. जडेजा सिलेक्टर्स की पहली पसंद नहीं हैं. इस लिहाज से देखें तो ये सीरीज उनके लिए काफी अहम साबित हो सकता है. अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें शानदार प्रदर्शन करना होगा, जिसे चयनकर्ता नजरअंदाज नहीं कर सके. स्पिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव उनका साथ निभाएंगे. वहीं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ तेज गेंदबाजी का आक्रमण संभाल सकते हैं.
पहले ODI में भारत की संभावित प्लेइंग XI
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज