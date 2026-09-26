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IND vs WI: गायकवाड़ या जायसवाल, किसको मौका देंगे गंभीर-शुभमन? पहले ODI में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

IND vs WI 1st ODI: टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल के सामने वेस्टइंडीज के सामने मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनने की बड़ी चुनौती होगी. सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रेयस अय्यर कि जगह नंबर-4 पर कौन खेलेगा?

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 26, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:29 PM IST
IND vs WI: गायकवाड़ या जायसवाल, किसको मौका देंगे गंभीर-शुभमन? पहले ODI में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11
Image Credit: गायकवाड़ या जायसवाल, किसको मौका देंगे गंभीर-शुभमन? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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