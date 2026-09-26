IND vs WI: गायकवाड़ या जायसवाल, किसको मौका देंगे गंभीर-शुभमन? पहले ODI में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अक्षर पटेल मौजूद नहीं हैं. उनकी जगह पर चयनकर्ताओं ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है. जडेजा सिलेक्टर्स की पहली पसंद नहीं हैं. इस लिहाज से देखें तो ये सीरीज उनके लिए काफी अहम साबित हो सकता है. अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें शानदार प्रदर्शन करना होगा, जिसे चयनकर्ता नजरअंदाज नहीं कर सके. स्पिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव उनका साथ निभाएंगे. वहीं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ तेज गेंदबाजी का आक्रमण संभाल सकते हैं.