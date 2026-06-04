इंग्लैंड दौरे के लिए कैसा होगा टीम इंडिया का T20I स्क्वाड? सेलेक्शन के दावेदार ये 15 खिलाड़ी

टीम इंडिया को इस महीने के अंत में आयरलैंड और जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करना है. भारत को आयरलैंड के दौरे पर दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. वहीं, इंग्लैंड के दौरे पर 5 टी20 इंटरनेशनल मैच और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान किया जा सकता है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 कप्तानी से हटाया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यकुमार यादव का बल्ले से प्रदर्शन बेहद खराब रहा है.

कैसा होगा टीम इंडिया का T20I स्क्वाड?

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया के T20I स्क्वाड से बाहर किया जा सकता है. इससे मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर की वापसी की गुंजाइश बन सकती है. भारतीय ODI टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 के बाद से टीम इंडिया के लिए कोई भी T20I मैच नहीं खेला है. हालांकि, जनवरी में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए तिलक वर्मा के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में वापस बुलाया गया था, लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

प्रिंस यादव को मिल सकती है जगह

यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के मेन खिलाड़ियों को ही बरकरार रखा जाएगा. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया जा सकता है, जिससे वह ODI और टेस्ट क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें. इसके अलावा, हर्षित राणा अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. इसलिए, ODI क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज में जगह बनाने वाले प्रिंस यादव को पहली बार T20I टीम में शामिल किया जा सकता है. लगभग तीन साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को भी T20I टीम में जगह मिल सकती है.

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हार्दिक पांड्या की जगह खतरे में

हार्दिक पांड्या का स्थान भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि वह फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए उनका चयन भी एक शर्त पर निर्भर करता है. 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर हैं, ऐसे में भारत उन्हें तीन मैचों की ODI सीरीज में खेलने को प्राथमिकता दे सकता है. इससे नीतीश कुमार रेड्डी के लिए टीम में जगह बनने की संभावना बढ़ जाएगी. 50 ओवर के क्रिकेट की तरह, इन दोनों खिलाड़ियों को एक साथ टीम में शामिल किए जाने की संभावना को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता.

वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका

दूसरी तरफ, वैभव सूर्यवंशी ने टीम में जगह बनाने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया है. हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि भारत उन्हें प्लेइंग XI में कैसे शामिल करता है, लेकिन 15 साल के इस खिलाड़ी के लिए टीम में जगह पक्की होना एक बहुत ही आसान फैसला है. इस दौरे के दौरान वह भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन सकते हैं. T20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा के फिनिशर की भूमिका निभाने के साथ ही, रिंकू सिंह की जगह पर सवाल उठ सकते हैं.

कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे स्पिनरों के टीम में होने से, भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर चौथे स्पिन गेंदबाजी विकल्प की जरूरत पड़ने की संभावना कम है. ऐसे में अगर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिलती है, तो यह एक हैरानी की बात होगी. श्रेयस के साथ-साथ तिलक वर्मा और ईशान किशन को भी कप्तानी की दौड़ में माना जा रहा है. इस बारे में जल्द ही कोई फैसला आने की उम्मीद है और इसकी घोषणा टीम के ऐलान के साथ ही की जा सकती है.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की संभावित टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी/हार्दिक पांड्या.