6 फाइनल और सिर्फ 141 रन...बड़े मैचों में फेल टीम इंडिया के 'प्रिंस', 4 साल में हर बार दिया 'धोखा'

Shubman Gill Finals Record: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार खिताब जीत लिया. उसने अपने चीर-प्रतिद्वंद्वी को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार हराया. खिताबी मुकाबले में तिलक वर्मा, शिवम दुबे और संजू सैमसन का बल्ला चला. वहीं, भारतीय क्रिकेट के 'प्रिंस' कहे जाने वाले शुभमन गिल एक बार फिर से एक हाई-स्टेक फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. किसी टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबले में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और यह एक बार फिर से देखने को मिला.

गिल की क्षमता पर सवाल

भारत के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद फाइनल में गिल का रिकॉर्ड निराशाजनक बना हुआ है. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एशिया कप वनडे, एशिया कप टी20 और वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में फेल हुए हैं. इससे दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 147 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. टीम इंडिया के एक समय 2.3 ओवरों में 10 रन पर 2 विकेट गिर गए थे. गिल क्रीज पर थे और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. उन्होंने एक बार फिर से सबको निराश किया और 12 रन बनाकर आउट हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

8 पारियों में सिर्फ 141 रन

गिल अब तक आईसीसी और एशिया कप टूर्नामेंट में कुल छह फाइनल खेल चुके हैं. इनमें दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शामिल हैं. हैरानी की बात है कि वह 8 पारियों में एक बार भी 40 रन के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए. उनका उच्चतम स्कोर 31 रन है, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. गिल ने 6 मैचों की 8 पारियों में सिर्फ 141 रन ही बनाए हैं. कुल मिलाकर फाइनल में उनका औसत टेस्ट में 16.75, वनडे में 36 और T20I में 12 रहा है.

फाइनल मैचों में शुभमन गिल का रिकॉर्ड

WTC फाइनल 2021- खिलाफ न्यूजीलैंड- 28 और 8 रन

WTC फाइनल 2023- खिलाफ ऑस्ट्रेलिया- 13 और 18 रन

वनडे एशिया कप फाइनल 2023- 27* रन

वनडे विश्व कप फाइनल 2023- 4 रन

चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2025- 31 रन

एशिया कप फाइनल 2025- 12 रन

ये भी पढ़ें: 2 पारी और 353 रन... विराट कोहली को पछाड़ सकते हैं शुभमन गिल, इंग्लैंड में 700 रन ठोक रिकॉर्ड पर लगाया 'ग्रहण'

गिल की बढ़ती चिंताएं

महत्वपूर्ण मैचों में बार-बार विफलता के साथ शुभमन गिल की फाइनल में प्रदर्शन करने की क्षमता पर सवाल बने रहेंगे. उनसे भारतीय क्रिकेट को काफी उम्मीदें हैं. इस कारण उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया है. गिल आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के कप्तान भी हैं. यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें अगले कुछ सालों में टी20 और वनडे में भी भारत का कप्तान बनाया जाएगा. इसके बावजूद बड़े मैचों में गिल को प्रदर्शन करना होगा. उनके लिए यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को ओपनिंग में जगह नहीं मिल रही है.