Advertisement
trendingNow12946912
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित-कोहली करेंगे कमबैक... हार्दिक-पंत बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी भारतीय की वनडे टीम!

इसी महीने टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जा सकता है. वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने वाली है. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके ये दोनों दिग्गज आखिरी बार भारत की जर्सी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलते नजर आए थे. आइए जानते हैं वनडे सीरीज के लिए रोहित-विराट के अलावा और किसे टीम में चुना जा सकता है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित-कोहली करेंगे कमबैक... हार्दिक-पंत बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी भारतीय की वनडे टीम!

India Probable Squad for ODI Series against Australia: इसी महीने टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जा सकता है. वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने वाली है. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके ये दोनों दिग्गज आखिरी बार भारत की जर्सी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलते नजर आए थे. आइए जानते हैं वनडे सीरीज के लिए रोहित-विराट के अलावा और किसे टीम में चुना जा सकता है.

विराट-रोहित करेंगे कमबैक

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने वाली है. टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम चैंपियन रही थी. सेलेक्टर्स शनिवार को दोनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए एक साथ टीम का चयन कर सकते हैं. सेलेक्टर्स के रूप में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी शामिल होंगे. दोनों को 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में पांच सदस्यीय चयन समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

मिली जानकारी के मुताबिक, 'दौरे के लिए चुने जाने की दौड़ में शामिल सभी खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति की लगातार जांच हो रही है. अब सेलेक्टर्स पर निर्भर है कि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किस प्रारूप में किसे चुनते हैं.' रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल के बाद क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन दोनों लगातार वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. रोहित अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर कुछ काम करने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफएक्सीलेंस भी गए थे.

हार्दिक-पंत बाहर, किसे मिलेगा मौका?

चोटिल ऋषभ पंत इस दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वह पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हैं. ऐसे में संजू सैमसन को वनडे में बैकअप विकेटकीपर के रूप में रखा जा सकता है. वहीं, इंजर्ड हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. ध्रुव जुरेल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर अपना दावा मजबूत किया है.

गिल, बुमराह और कुलदीप को मिलेगा रेस्ट?

यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल, बुमराह और कुलदीप को दौरे की शुरुआत में या बीच में कितना आराम दिया जाता है, क्योंकि भारत को 14 नवंबर से कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैच भी खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी.

ऐसी हो सकती है वनडे की टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रियान पराग, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Team IndiaRohit SharmaVirat KohliIndia vs Australia ODI

Trending news

JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
;