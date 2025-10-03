रोहित-कोहली करेंगे कमबैक... हार्दिक-पंत बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी भारतीय की वनडे टीम!

India Probable Squad for ODI Series against Australia: इसी महीने टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जा सकता है. वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने वाली है. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके ये दोनों दिग्गज आखिरी बार भारत की जर्सी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलते नजर आए थे. आइए जानते हैं वनडे सीरीज के लिए रोहित-विराट के अलावा और किसे टीम में चुना जा सकता है.

विराट-रोहित करेंगे कमबैक

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने वाली है. टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम चैंपियन रही थी. सेलेक्टर्स शनिवार को दोनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए एक साथ टीम का चयन कर सकते हैं. सेलेक्टर्स के रूप में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी शामिल होंगे. दोनों को 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में पांच सदस्यीय चयन समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था.

मिली जानकारी के मुताबिक, 'दौरे के लिए चुने जाने की दौड़ में शामिल सभी खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति की लगातार जांच हो रही है. अब सेलेक्टर्स पर निर्भर है कि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किस प्रारूप में किसे चुनते हैं.' रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल के बाद क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन दोनों लगातार वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. रोहित अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर कुछ काम करने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफएक्सीलेंस भी गए थे.

हार्दिक-पंत बाहर, किसे मिलेगा मौका?

चोटिल ऋषभ पंत इस दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वह पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हैं. ऐसे में संजू सैमसन को वनडे में बैकअप विकेटकीपर के रूप में रखा जा सकता है. वहीं, इंजर्ड हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. ध्रुव जुरेल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर अपना दावा मजबूत किया है.

गिल, बुमराह और कुलदीप को मिलेगा रेस्ट?

यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल, बुमराह और कुलदीप को दौरे की शुरुआत में या बीच में कितना आराम दिया जाता है, क्योंकि भारत को 14 नवंबर से कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैच भी खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी.

ऐसी हो सकती है वनडे की टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रियान पराग, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज.