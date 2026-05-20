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Hindi Newsक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11? सेलेक्शन में शुभमन गिल के छूट जाएंगे पसीने

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11? सेलेक्शन में शुभमन गिल के छूट जाएंगे पसीने

Team India Probable Playing 11 vs Afghanistan Test Match: भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच 2026 में होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. अब कप्तान शुभमन गिल के सामने युवा टीम की प्लेइंग 11 तैयार करने की एक मुश्किल चुनौती है. हम यहां आपको उस एकमात्र टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11 बता रहे हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 20, 2026, 01:25 PM IST
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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की संभावित प्लेइंग-11
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की संभावित प्लेइंग-11

India Probable Playing 11 vs Afghanistan Test Match: अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम की घोषणा कर दी है. अब सबकी निगाहें शुभमन गिल पर टिकी हैं. यह टेस्ट मैच 6 जून से चंडीगढ़ के नए महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा. इसमें गिल के सामने एक युवा जोश से भरी टीम को संतुलित करने और टेस्ट प्रारूप में भारत के दबदबे को बनाए रखने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है. 

चयनकर्ताओं ने टीम में अनुभवी के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को भी चुना है. मानव सुथार और गुरनूर बरार जैसे खिलाड़ी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे. वहीं, केएल राहुल को उपकप्तानी सौंपकर लीडरशिप में बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं. हम आपको यहां अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में यहां बता रहे हैं.

ओपनिंग में कोई उलझन नहीं

सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो इसमें कोई उलझन नहीं हैं. यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. दोनों लंबे समय से यह जिम्मेदारी संभाले हुए हैं. उनके बाद तीसरे क्रम पर साई सुदर्शन की जगह तय मानी जा रही है. उन्हें देवदत पडिक्कल टक्कर दे रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल अपने आईपीएल के साथी को ही प्राथमिकता दे सकते हैं.

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मध्यक्रम में कौन-कौन?

नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल ही उतरेंगे. उनके बाद पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उतारा जा सकता है. अब छठे नंबर के लिए दो खिलाड़ियों में टक्कर होगी. अगर कप्तान गिल एक ऑलराउंडर के साथ उतरना चाहेंगे तो वह नीतीश कुमार रेड्डकी को जगह दे सकते हैं. रेड्डी तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, सिर्फ बल्लेबाज को चुनना पसंद करेंगे तो ध्रुव जुरेल का दावा काफी मजबूत है.

 

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क्या डेब्यू करेंगे स्पिनर मानव सुथार?

घरेलू मैदान पर खेलते हुए कुलदीप यादव निश्चित रूप से स्पिन आक्रमण का नेतृत्व करेंगे. उनका साथ वॉशिंगटन सुंदर देंगे, जिनकी नंबर 7 या 8 पर बल्लेबाजी करने की क्षमता टीम को वह संतुलन देती है जिसकी हर कप्तान इच्छा करता है. सबसे दिलचस्प मुकाबला तीसरे स्पिनर के स्थान के लिए है, जहां युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. सुथार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. ऐसे में उनका खेलना भी तय माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत पर चला BCCI का हंटर, टेस्ट में करारा झटका, वनडे टीम से तो सीधे हुए बाहर

पेस अटैक का नेतृत्व कौन करेगा?

जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) के कारण आराम दिया गया है, ऐसे में मोहम्मद सिराज आक्रमण की कमान संभालेंगे. सिराज ने पहले भी दिखाया है कि जिम्मेदारी मिलने पर उनका प्रदर्शन और बेहतर हो जाता है. उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा देंगे.

 

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ये भी पढ़ें: 6 फीट 3 इंच की लंबाई, कौन है भारतीय टीम में पहली बार शामिल होने वाला ये फास्ट बॉलर?

भारत की संभावित प्लेइंग-11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन/देवत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी/ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम

शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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