फ्लॉप होने के बाद गिल होंगे बाहर, सैमसन करेंगे ओपनिंग, IND vs AUS पहले T20I में ऐसी हो सकती है प्लेइंग-XI

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज रोमांचक अंदाज में खत्म हुई. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. अब टी20 सीरीज का खुमार छाने लगा है. पहला टी20 मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम वनडे सीरीज की हार का जख्म भरना चाहिए. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली प्लेइंग-XI में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
तीन मैच के बाद गिल होंगे बाहर?
शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों में फ्लॉप नजर आए. ऐसे में उन्हें टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में रेस्ट दिया जा सकता है. एशिया कप में संजू सैमसन का ओपनिंग में डिमोशन हुआ था और शुभमन गिल ने ओपनिंग की थी. हालांकि, गिल के बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था. वहीं, सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में ठीक-ठाक बल्लेबाजी की थी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट गिल को रेस्ट देकर संजू सैमसन को एक बार फिर बतौर ओपनर खिलाने पर विचार कर सकती है.
उप-कप्तान हैं शुभमन गिल
शुभमन गिल को एशिया कप 2025 से पहले टी20 टीम का उपकप्तान घोषित किया गया था. ऐसे में उन्हें रेस्ट देने की संभावना अधिक नहीं है. प्लेइंग-XI में जसप्रीत बुमराह का टीम में कमबैक होगा और वह अर्शदीप के साथ एक्शन में नजर आ सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भी सवालों के घेरे में है. एशिया कप में स्काई बल्ले से हल्ला मचाने में कामयाब नहीं हुए थे. मार्च 2021 के बाद से इस बार स्काई का प्रदर्शन बेहद खराब दिखा है.
अभिषेक, दुबे और तिलक मचाएंगे तबाही
एक तरफ गिल और सूर्या की फॉर्म चिंता का विषय है वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और कुलदीप यादव की फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को टेंशन में डालेगी. ये सभी खिलाड़ी एशिया कप में कहर बरपाते नजर आए थे. बुमराह के साथ टीम और भी घातक होने वाली है. तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हारे हुए मैच को निकाल दिया था. फैंस एक बार फिर इस यंगिस्तान के तूफान को देखने के लिए उत्साहित होंगे.
भारत की संभावित प्लेइंग-XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.