Advertisement
trendingNow12976508
Hindi Newsक्रिकेट

फ्लॉप होने के बाद गिल होंगे बाहर, सैमसन करेंगे ओपनिंग, IND vs AUS पहले T20I में ऐसी हो सकती है प्लेइंग-XI

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज रोमांचक अंदाज में खत्म हुई. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. अब टी20 सीरीज का खुमार छाने लगा है. पहला टी20 मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैच में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज रोमांचक अंदाज में खत्म हुई. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. अब टी20 सीरीज का खुमार छाने लगा है. पहला टी20 मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम वनडे सीरीज की हार का जख्म भरना चाहिए. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली प्लेइंग-XI में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

तीन मैच के बाद गिल होंगे बाहर? 

शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों में फ्लॉप नजर आए. ऐसे में उन्हें टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में रेस्ट दिया जा सकता है. एशिया कप में संजू सैमसन का ओपनिंग में डिमोशन हुआ था और शुभमन गिल ने ओपनिंग की थी. हालांकि, गिल के बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था. वहीं, सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में ठीक-ठाक बल्लेबाजी की थी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट गिल को रेस्ट देकर संजू सैमसन को एक बार फिर बतौर ओपनर खिलाने पर विचार कर सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उप-कप्तान हैं शुभमन गिल

शुभमन गिल को एशिया कप 2025 से पहले टी20 टीम का उपकप्तान घोषित किया गया था. ऐसे में उन्हें रेस्ट देने की संभावना अधिक नहीं है. प्लेइंग-XI में जसप्रीत बुमराह का टीम में कमबैक होगा और वह अर्शदीप के साथ एक्शन में नजर आ सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भी सवालों के घेरे में है. एशिया कप में स्काई बल्ले से हल्ला मचाने में कामयाब नहीं हुए थे. मार्च 2021 के बाद से इस बार स्काई का प्रदर्शन बेहद खराब दिखा है.

अभिषेक, दुबे और तिलक मचाएंगे तबाही

एक तरफ गिल और सूर्या की फॉर्म चिंता का विषय है वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और कुलदीप यादव की फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को टेंशन में डालेगी. ये सभी खिलाड़ी एशिया कप में कहर बरपाते नजर आए थे. बुमराह के साथ टीम और भी घातक होने वाली है. तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हारे हुए मैच को निकाल दिया था. फैंस एक बार फिर इस यंगिस्तान के तूफान को देखने के लिए उत्साहित होंगे.

ये भी पढे़ं.. 21 चौके और 159 रन.. टेस्ट में हाल खराब, फिर भी इस दिग्गज को भाव नहीं दे रहा BCCI, फिर शतक ठोक पीटा दरवाजा

भारत की संभावित प्लेइंग-XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने