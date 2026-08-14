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15 अगस्त को टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड: लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, कोहली का शतक मगर श्रीलंका में हार, पूरा इतिहास

Independence Day Special: 15 अगस्त, 2026 को जब भारत में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा, तब टीम इंडिया श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. आइए जानते हैं कि 15 अगस्त के खास मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम ने कितने मुकाबले खेले हैं और उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 14, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:05 PM IST
15 अगस्त को टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड: लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, कोहली का शतक मगर श्रीलंका में हार, पूरा इतिहास
Image Credit: 15 अगस्त को टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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