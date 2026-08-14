15 अगस्त को टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड: लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, कोहली का शतक मगर श्रीलंका में हार, पूरा इतिहास

Independence Day Special: 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों का जुनून अलग लेवल का होता है. देशभर में तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान गूंजता है और हर भारतीय के भीतर देशभक्ति का जज्बा और मजबूत हो जाता है. राष्ट्रीय अवकास के मौके पर पर अगर भारतीय क्रिकेट टीम एक्शन में तो फैंस की खुशी और बढ़ जाती है. 15 अगस्त, 2026 को जब भारत में आजादी दिवस मनाया जाएगा, तब टीम इंडिया श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी. पहला टेस्ट 15-19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
आइए विस्तार से जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर (15 अगस्त) भारतीय क्रिकेट टीम कितनी बार मैदान पर उतरी है. आपको ये भी जानकारी देंगे कि देशभक्ति और जज्बातों से भरे इस अवसर पर टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान पर क्या कमाल किया है.
भारत ने कितने मुकाबले खेले?
अगर पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो 15 अगस्त को अब तक कुल 6 मैच खेले गए हैं. इनमें भारत ने दो मैचों में जीत हासिल की है, जबकि तीन मुकाबले गंवाए भी हैं. एक मैच ड्रॉ भी रहा था. स्वतंत्रता दिवस पर भारत का सामना इंग्लैंड से भी हो चुका है. लॉर्ड्स में अंग्रेजों का गुरूर तोड़ते हुए टीम इंडिया ने तिरंगा लहराया था.
1952: आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त को मैदान पर उतरी टीम इंडिया
आजादी के बाद 15 अगस्त को भारतीय टीम का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था. यह टेस्ट लंदन में खेला जा रहा था. इंग्लैंड ने पहली पारी में 326 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 98 रन पर सिमट गई. इसके बाद बारिश ने मैच का रुख ही बदल दिया. लगातार खराब मौसम के कारण मुकाबले में पर्याप्त खेल नहीं हो सका और आखिरकार ये मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. यानी स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय टीम की पहली अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी जीत में नहीं बदल सकी, लेकिन हार से भी बच गई.
2001: सनथ जयसूर्या ने दिया जख्म
करीब पांच दशक बाद, 15 अगस्त 2001 को भारत-श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में खेल रहा था. यह मुकाबला 14 अगस्त से शुरू हुआ था और 15 अगस्त को दूसरा दिन था. श्रीलंका ने इस मैच में जबरदस्त दबदबा बनाया. उनके स्टार बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने शानदार शतक जड़कर भारत को गहरा जख्म दिया. श्रीलंकाई टीम ने ये मुकाबला 10 विकेट से जीता. यानी स्वतंत्रता दिवस पर श्रीलंका की धरती पर भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.
2014: द ओवल में इंग्लैंड ने बुरी तरह हराया
15 अगस्त 2014 को भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर द ओवल में पांचवें टेस्ट के लिए मैदान पर उतरी. यह मुकाबला भारत के लिए बेहद खराब साबित हुआ. पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 148 रन बना सके. जवाब में इंग्लैंड ने जो रूट के नाबाद 149 रनों की बदौलत 486 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. दूसरी पारी में भी भारत 94 रन पर ढेर हो गया और इंग्लैंड ने पारी और 244 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस हार के साथ भारत ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज भी 1-3 से गंवा दी.
2015: गॉल में फिर श्रीलंका ने दिया दर्द
अगले ही साल 15 अगस्त का दिन भारतीय टीम के लिए फिर यादगार नहीं रहा. 2015 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट का चौथा दिन 15 अगस्त को था. भारत ने पहली पारी में 375 रन बनाकर अच्छी स्थिति बनाई थी और श्रीलंका को पहली पारी में 183 रन पर समेट दिया था. लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंका ने जबरदस्त वापसी की. दिनेश चांदीमल के नाबाद 162 रन और रंगना हेराथ की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया. टीम इंडिया 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 112 रनों पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 63 रन से मुकाबला जीत लिया. हेराथ ने दूसरी पारी में 7 विकेट झटके.
2019: भारत की 'विराट' जीत
15 अगस्त से जुड़ी भारतीय क्रिकेट की सबसे चर्चित यादों में विराट कोहली का शतक भी शामिल है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में कोहली ने नाबाद 114 रन की पारी खेलकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई थी. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज भी अपने नाम की. कोहली के 'विराट' शतक और भारत की जीत के बाद करोड़ों भारतीयों ने खूब जश्न मनाया.
2021: लॉर्ड्स में तोड़ा इंग्लैंड का घमंड
15 अगस्त के दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार मैच 2021 में हुआ था. 'क्रिकेट का मक्का' कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर भारत ने इंग्लैंड का घमंड तोड़कर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल गदगद कर दिया. अगर स्वतंत्रता दिवस और भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार कनेक्शन की बात करें तो 2021 का लॉर्ड्स टेस्ट सबसे ऊपर रहेगा.
15 अगस्त 2021 को भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन था। मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया. उस समय भारत मुकाबले में संघर्ष कर रहा था, लेकिन अगले दिन टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 151 रन से हरा दिया. इस जीत को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने दबाव के बीच जबरदस्त वापसी की थी. कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में मिली यह जीत स्वतंत्रता दिवस के आसपास भारतीय क्रिकेट की सबसे यादगार जीतों में शामिल हो गई.
2026 में श्रीलंका से बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया
15 अगस्त के मौके पर टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जख्म श्रीलंकाई टीम ने दिया है. पड़ोसी देश ने इस दिन दो बार भारत को पटखनी दी है. दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों मुकाबले गॉल में हुए थे. 15 अगस्त, 2026 को उसी गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया एक बार फिर उतरेगी. इस बार उनका इरादा, पहले दिन ही शानदार प्रदर्शन कर मैच को अपने कंट्रोल में करने पर होगा.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड कैसा है?
बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तो 15 अगस्त के मौके पर भारत की बेटियां दो बार मैदान पर उतरी हैं. 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेले गए टेस्ट में शानदार जीत मिली थी.