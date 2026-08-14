15 अगस्त को टीम इंडिया का रिपोर्ट कार्ड: लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, कोहली का शतक मगर श्रीलंका में हार, पूरा इतिहास

अगले ही साल 15 अगस्त का दिन भारतीय टीम के लिए फिर यादगार नहीं रहा. 2015 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट का चौथा दिन 15 अगस्त को था. भारत ने पहली पारी में 375 रन बनाकर अच्छी स्थिति बनाई थी और श्रीलंका को पहली पारी में 183 रन पर समेट दिया था. लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंका ने जबरदस्त वापसी की. दिनेश चांदीमल के नाबाद 162 रन और रंगना हेराथ की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया. टीम इंडिया 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 112 रनों पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 63 रन से मुकाबला जीत लिया. हेराथ ने दूसरी पारी में 7 विकेट झटके.