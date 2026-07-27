जिम्बाब्वे टूर खत्म... अब कब और कहां खेलने उतरेगी टीम इंडिया? 15 दिन बाद नया दौरा, नोट कर लें शेड्यूल

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज खत्म हो चुकी है. टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम किया. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि आखिर अब कब और किस टीम के खिलाफ टीम इंडिया खेलने उतरेगी. हम आपको पूरा शेड्यूल बताने जा रहे हैं. 15 दिन के बाद टीम इंडिया नया दौरा करेगी. इस टूर पर भारतीय टीम की टी20 और वनडे नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज होगी.
आईपीएल 2026 के बाद भारतीय प्लेयर्स विदेशी टूर पर हैं. पहले आयरलैंड का दौरा किया और फिर इंग्लैंड टूर पर वनडे और टी20 सीरीज खेली. आयरलैंड के खिलाफ भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था जबकि इंग्लैंड में भी दोनों सीरीज में हार ही नसीब हुई. यूके के बेहद शर्मनाक टूर के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे पहुंची और 3-0 से टी20 सीरीज को अपने नाम किया.
अब टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी, यहां वनडे और टी20 नहीं बल्कि 2 टेस्ट ही खेले जाएंगे. पपहला मुकाबला 15 अगस्त को गाले में होगा जबकि दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा. श्रीलंका को घर में चुनौती देना एक बड़ा चैलेंज होगा. इस सीरीज के लिए फिलहाल टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान 28 जुलाई को होने की संभावना है.
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श्रीलंका टूर 27 अगस्त को खत्म हो जाएगा. इसके बाद महीनेभर भारतीय टीम रेस्ट पर होगी. इसके बाद बिजी शेड्यूल देखने को मिलेगा. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आएगी. 27 सितंबर से भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आगाज होगा. इसके बाद 6 अक्टूबर से दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का आगाज होगा.
|तारीख
|मैच और सीरीज
|टीम (मुकाबला)
|स्थान (Venue)
|समय (भारतीय समयानुसार)
|शनिवार, 15 अगस्त 2026
|1st Test (भारत का श्रीलंका दौरा)
|श्रीलंका बनाम भारत
|गॉल (Galle)
|सुबह 10:00 बजे
|रविवार, 23 अगस्त 2026
|2nd Test (भारत का श्रीलंका दौरा)
|श्रीलंका बनाम भारत
|कोलंबो - SSC
|सुबह 10:00 बजे
|रविवार, 27 सितंबर 2026
|1st ODI (D/N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|तिरुवनंतपुरम
|दोपहर 02:00 बजे
|बुधवार, 30 सितंबर 2026
|2nd ODI (D/N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|गुवाहाटी
|दोपहर 02:00 बजे
|शनिवार, 03 अक्टूबर 2026
|3rd ODI (D/N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|न्यू चंडीगढ़
|दोपहर 02:00 बजे
|मंगलवार, 06 अक्टूबर 2026
|1st T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|लखनऊ
|शाम 07:00 बजे
|शुक्रवार, 09 अक्टूबर 2026
|2nd T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|रांची
|शाम 07:00 बजे
|रविवार, 11 अक्टूबर 2026
|3rd T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|इंदौर
|शाम 07:00 बजे
|बुधवार, 14 अक्टूबर 2026
|4th T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|शाम 07:00 बजे
|शनिवार, 17 अक्टूबर 2026
|5th T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा)
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|बेंगलुरु
|शाम 07:00 बजे