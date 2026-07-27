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जिम्बाब्वे टूर खत्म... अब कब और कहां खेलने उतरेगी टीम इंडिया? 15 दिन बाद नया दौरा, नोट कर लें शेड्यूल

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज खत्म हो चुकी है. टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम किया. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि आखिर अब कब और किस टीम के खिलाफ टीम इंडिया खेलने उतरेगी. हम आपको पूरा शेड्यूल बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:33 AM IST
जिम्बाब्वे टूर खत्म... अब कब और कहां खेलने उतरेगी टीम इंडिया? 15 दिन बाद नया दौरा, नोट कर लें शेड्यूल
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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