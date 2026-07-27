जिम्बाब्वे टूर खत्म... अब कब और कहां खेलने उतरेगी टीम इंडिया? 15 दिन बाद नया दौरा, नोट कर लें शेड्यूल

शनिवार, 15 अगस्त 2026 1st Test (भारत का श्रीलंका दौरा) श्रीलंका बनाम भारत गॉल (Galle) सुबह 10:00 बजे

रविवार, 23 अगस्त 2026 2nd Test (भारत का श्रीलंका दौरा) श्रीलंका बनाम भारत कोलंबो - SSC सुबह 10:00 बजे

रविवार, 27 सितंबर 2026 1st ODI (D/N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज तिरुवनंतपुरम दोपहर 02:00 बजे

बुधवार, 30 सितंबर 2026 2nd ODI (D/N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज गुवाहाटी दोपहर 02:00 बजे

शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 3rd ODI (D/N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज न्यू चंडीगढ़ दोपहर 02:00 बजे

मंगलवार, 06 अक्टूबर 2026 1st T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज लखनऊ शाम 07:00 बजे

शुक्रवार, 09 अक्टूबर 2026 2nd T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज रांची शाम 07:00 बजे

रविवार, 11 अक्टूबर 2026 3rd T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज इंदौर शाम 07:00 बजे

बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 4th T20I (N) (वेस्टइंडीज का भारत दौरा) भारत बनाम वेस्टइंडीज हैदराबाद शाम 07:00 बजे