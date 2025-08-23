भारतीय टीम के सेलेक्टर्स ने किया बड़ा ब्लंडर, फैंस जमकर काट रहे बवाल, जानें क्या है पूरा मामला...
Advertisement
trendingNow12893201
Hindi Newsक्रिकेट

भारतीय टीम के सेलेक्टर्स ने किया बड़ा ब्लंडर, फैंस जमकर काट रहे बवाल, जानें क्या है पूरा मामला...

भारतीय समर्थक कयास लगाए बैठे थे कि अय्यर काफी समय बाद टीम में वापसी करेंगे. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और उन्हें बतौर रिजर्व प्लेयर भी जगह नहीं मिल पाई. इस फैसले का पूर्व क्रिकेटर भी जमकर विरोध करते दिखे. ऐसे में सेलेक्शन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Squad selection controversy
Indian Squad selection controversy
एशिया कप की स्क्वॉड का ऐलान 19 अगस्त को किया गया. टीम इंडिया की स्क्वॉड को लेकर फैंस काफी नाखुश दिखे. उनके बीच एक नाम को लेकर चर्चा काफी तेज रही और वो है श्रेयस अय्यर.  भारतीय समर्थक कयास लगाए बैठे थे कि अय्यर काफी समय बाद टीम में वापसी करेंगे. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और उन्हें बतौर रिजर्व प्लेयर भी जगह नहीं मिल पाई. इस फैसले का पूर्व क्रिकेटर भी जमकर विरोध करते दिखे. ऐसे में सेलेक्शन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जो आपको चौंका सकता है. 
 
सेलेक्शन को लेकर विवाद 
चयनकर्ताओं को लेकर एक और खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स कि माने तो एशिया कप में सेलेक्टर्स को 17 सदस्यीय स्क्वॉड चुनने को कहा गया था, लेकिन अगरकर ने बस 15 सदस्यों के स्क्वॉड की घोषणा की. ऐसे में ये चीज कई सवाल खड़े करती है और इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस फैसले ने पूरे क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है और सेलेक्टर्स पर जमकर सवाल दागे जा रहे हैं.
 
क्या है पॉलिसी?
क्रिकेट बोर्ड के नियमों की मानें तो एशिया कप में हिस्सा लेने वाली हर टीमें 17 खिलाड़ियों को चुनने का नियम है. इससे पहले हांगकांग और पाकिस्तान अपनी 17 सदस्यिए टीमों का एलान कर चुकी हैं. हालांकि, भारत ने 17 की जगह 15 खिलाड़ियों की स्क्वॉड की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया है. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है ये सेलेक्टर्स की मनमानी है या फिर बीसीसीआई ने निर्देश दिए थे.
सेलेक्टर्स अगर 17 खिलाड़ियों का चयन करते तो शायद अय्यर को स्क्वॉड में रखने का विवाद शुरु भी ना हुआ होता. 
 
भारत को नुकसान? 
रिपोर्ट्स कि माने तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई और ओमान ने अपनी टीमों का ऐलान नहीं किया है. टीम इंडिया महज 15 खिलाड़ियों की स्क्वॉड के साथ उतरेगी. वहीं बाकी की टीमें 17 खिलाड़ियों के साथ एशिया कप में शिरकत करेंगी. ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो इसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ सकता है. अगर भारतीय सेलेक्टर्स 17 खिलाड़ियों की स्क्वॉड चुनते तो हमारे पास 2 और विकल्प होते, लेकिन अब हमें सिर्फ 15 खिलाड़ियों की स्क्वॉड के साथ उतरना पड़ेगा.
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Team india selection controversy

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;