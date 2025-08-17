बुमराह और अर्शदीप अगर एशिया कप में खेले तो सिराज के लिए फंस जाएगा पेंच, अब क्या करेंगे कोच गंभीर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. 19 अगस्त को मुंबई में सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

एशिया कप में खेले तो सिराज के लिए फंस जाएगा पेंच?

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया चुनने के दौरान चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 के लिए अपनी उपलब्धता BCCI के सामने दर्ज करा चुके हैं. अर्शदीप सिंह का इस टूर्नामेंट में चुना जाना लगभग तय है. ऐसे में तीसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का क्या होगा? एशिया कप 2025 की टीम में मोहम्मद सिराज के लिए सेलेक्शन का पेंच फंस जाएगा.

मोहम्मद शमी भारत की टी20 योजनाओं से बाहर

टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद से भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में ज्यादातर रोटेशनल टीम ही खेली हैं. अर्शदीप सिंह ने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगुवाई की है, जबकि मोहम्मद शमी इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर T20I सीरीज में खेले थे. तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेले थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी भारत की टी20 योजनाओं से बाहर हैं.

सिराज का सेलेक्शन होगा या नहीं?

एशिया कप 2025 के लिए जसप्रीत बुमराह फिट और उपलब्ध हैं. जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 में अर्शदीप सिंह के साथ खेल सकते हैं. इसके अलावा इस टूर्नामेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पिन गेंदबाज चुने जा सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अक्सर तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया को अच्छा बैलेंस दे देते हैं. ऐसे में मोहम्मद सिराज का एशिया कप 2025 की टीम में सेलेक्शन होगा या नहीं, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है.

मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया

मोहम्मद सिराज भारत की 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे. मोहम्मद सिराज ने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद से वह T20I टीम से बाहर हैं. मोहम्मद सिराज ने तब से शानदार प्रदर्शन किया है. मोहम्मद सिराज ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. मोहम्मद सिराज ने इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लिए थे. भारत ने इस साल की शुरुआत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद सिराज के बजाय हर्षित राणा को तरजीह दी थी. मोहम्मद सिराज ने तब से अपनी धार को और भी पैना किया हुआ है.