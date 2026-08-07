श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में उतरते ही इतिहास रच देगा भारत, ऐसा करने वाला बनेगा दुनिया का तीसरा देश

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरते ही टीम इंडिया इतिहास रच देगी. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम जब यह टेस्ट मैच खेलने गॉल के मैदान पर उतरेगी तो वह इतिहास रच देगी. दरअसल, यह भारत का 600वां टेस्ट मैच होगा. इस उपलब्धि को हासिल करने के साथ ही भारत की एंट्री ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एलीट क्लब में हो जाएगी.
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 600 या उससे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा. बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में जगह बनाने की अपनी थोड़ी-सी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जो 15 अगस्त से शुरू हो रही है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा.
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही अब तक सिर्फ 600 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं. गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला टेस्ट, टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होगा. भारत इसी के साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस खास रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगा. दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली टीमों की लिस्ट में इंग्लैंड सबसे ऊपर है. इंग्लैंड ने मार्च 1877 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद से अब तक 1,097 टेस्ट मैच खेले हैं.
ऑस्ट्रेलिया 882 टेस्ट मैचों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत इस लिस्ट में 599 टेस्ट मैचों के साथ तीसरे नंबर पर है. भारत ने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और तब से अब तक 186 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है. ऑस्ट्रेलिया 426 टेस्ट मैचों में जीत के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे है. इसके बाद इंग्लैंड का नंबर आता है. इंग्लैंड ने अभी तक 405 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका (191) और वेस्टइंडीज (187) भी भारत से आगे हैं.
भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक 46 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 22 जीते हैं और सिर्फ सात हारे हैं. दोनों टीमें आखिरी बार 2022 की शुरुआत में एक टेस्ट सीरीज में आमने-सामने हुई थीं, जिसमें भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में दोनों मैच जीते थे. भारत ने घरेलू मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ अभी तक कोई टेस्ट नहीं हारा है. टीम इंडिया ने भारत में खेले गए 22 मैचों में से 13 जीते हैं और 9 ड्रॉ रहे हैं. श्रीलंका में, दोनों टीमों के बीच खेले गए 24 टेस्ट मैचों में से भारत ने 9 जीते हैं, जबकि मेजबान टीम ने 7 जीते हैं और बाकी 8 मैच ड्रॉ रहे हैं.
1. इंग्लैंड - 1097 मैच
2. ऑस्ट्रेलिया - 882 मैच
3. भारत - 599 मैच
4. वेस्टइंडीज - 596 मैच
5. न्यूजीलैंड - 487 मैच
1. ऑस्ट्रेलिया - 426 मैच
2. इंग्लैंड - 405 मैच
3. साउथ अफ्रीका - 191 मैच
4. वेस्टइंडीज - 187 मैच
5. भारत - 186 मैच