'गब्बर के साथ इंद्रा नगर का गुंडा', जानिए क्यों फैंस ने Dravid-Dhawan की जोड़ी पर दिया ऐसा अजब रिएक्शन

नई दिल्ली: भारत को 13 जुलाई से 25 जुलाई तक श्रीलंका के दौरे पर 3 वनडे और 3 टी 20 मुकाबले खेलने हैं. श्रीलंका दौरे के लिए ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को कप्तान बनाया गया है, जबकि राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को टीम इंडिया (Team India) का हेड कोच बनाया गया है. कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की जोड़ी श्रीलंका (Sri Lanka) रवाना होने से पहले एक साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई. धवन और राहुल द्रविड़ की एक फोटो BCCI ने पोस्ट की है.

We are excited. Are you? #SLvIND pic.twitter.com/OnNMzRX4ZB

Say hello to #TeamIndia 's captain & coach for the Sri Lanka tour

द्रविड़-धवन की फोटो पर फैंस ने लिए मजे

BCCI ने जैसे ही कप्तान शिखर धवन और हेड कोच राहुल द्रविड़ की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की तो फैंस ने ट्विटर पर मजेदार रिएक्शंस देने शुरू कर दिए. ट्विटर पर एक फैन ने शिखर धवन और राहुल द्रविड़ की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'गब्बर के साथ इंद्रा नगर का गुंडा.'

Looking forward to see this Indian squad in action, a lot of promising names in the lineup, full of energy and a will to give it their best.

The icing on the cake is Dravid going with them as the Head Coach. Let's frickin go!!!

— Aditya Singh Rawat (@Catslayer_999) June 27, 2021