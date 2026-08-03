32 साल में सिर्फ 9 जीत... पिछली बार विराट की कप्तानी में भी मिली थी हार, श्रीलंका में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 9 जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. श्रीलंका की जमीन पर 9 में से 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं. सीरीज के नतीजों पर नजर डालें तो भारत ने श्रीलंका में पिछली दो सीरीज जीती हैं, लेकिन उससे पहले 4 सीरीज गंवाई हैं. 1985, 1993, 2001 और 2008 में भारतीय टीम ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज गंवाई हैं. वहीं, पिछली दो 2015 और 2017 में भारत ने 2-1 और 3-0 से जीत दर्ज की थीं.