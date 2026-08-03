32 साल में सिर्फ 9 जीत... पिछली बार विराट की कप्तानी में भी मिली थी हार, श्रीलंका में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

Team India Stats in Sri Lanka Tour: शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया 4 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना होगी. 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगी. ये सीरीज युवाओं से भरी भारतीय टीम के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी. श्रीलंका को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है. ये हम नहीं बल्कि भारतीय टीम के आंकड़े कह रहे हैं. पिछले 32 साल में श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को महज 9 जीत ही मिली हैं. श्रीलंका में भारत के आंकड़े कैसे हैं आईए हम आपको बताते हैं.
भारत ने पहली बार श्रीलंका का दौरा 1985 में किया था. तब से अभी तक कुल 8 बार टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा कर चुकी है. ये 9वां मौका होगा जब भारतीय टीम श्रीलंका में जाकर टेस्ट सीरीज खेलेगी. पिछली बार भारतीय टीम 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका टूर पर थी. 1985 से 2017 तक भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर 9 टेस्ट मैच जीते हैं. 2017 की तुलना में मौजूदा स्क्वॉड में अनुभव की कमी नजर आती है क्योंकि महज 15 में से 3 खिलाड़ी ही ऐसे हैं, जिन्होंने पहले श्रीलंका में टेस्ट खेला है.
श्रीलंका को घर में मात देना पहाड़ चढ़ने जैसा है. फिलहाल टीम इंडिया के स्क्वॉड में 15 में से 12 प्लेयर्स पहली बार श्रीलंका दौरे पर टेस्ट खेलेंगे. ऐसे में ये सीरीज और भी मुश्किल हो जाती है. 2015 में विराट कोहली की कप्तानी में दिग्गजों से भरी टीम इंडिया को श्रीलंका टूर पर हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, उसके बाद से भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है.
ये भी पढे़ं...
भारत ने श्रीलंका के खिलाफ कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 9 जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. श्रीलंका की जमीन पर 9 में से 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं. सीरीज के नतीजों पर नजर डालें तो भारत ने श्रीलंका में पिछली दो सीरीज जीती हैं, लेकिन उससे पहले 4 सीरीज गंवाई हैं. 1985, 1993, 2001 और 2008 में भारतीय टीम ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज गंवाई हैं. वहीं, पिछली दो 2015 और 2017 में भारत ने 2-1 और 3-0 से जीत दर्ज की थीं.