बुमराह-सुदर्शन पर सस्पेंस, सुंदर-रेड्डी बाहर... श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, 33 साल के नए ऑलराउंडर को मौका

टीम इंडिया में वाशिंगटन सुंदर की जगह सारांश जैन को मौका मिला है. घरेलू क्रिकेट में सारांश जैन का नाम चलता है, लेकिन 33 साल की उम्र में उन्होंने टीम इंडिया का दरवाजा तोड़ दिया है. सारांश ने 2025-26 के रणजी सीजन शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए मात्र 7 मैचों में 2.64 की शानदार इकोनॉमी से 30 विकेट झटके थे. वहीं, पिछले सीजन में 8 मैचों में 35 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी. वहीं, दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में सेंट्रल जोन की तरफ से खेलते हुए सारांश ने साउथ जोन के खिलाफ 5 विकेट लेकर जलवा बिखेरा था. ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ 6 विकेट लेकर चर्चा में आ गए थे.