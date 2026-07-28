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बुमराह-सुदर्शन पर सस्पेंस, सुंदर-रेड्डी बाहर... श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, 33 साल के नए ऑलराउंडर को मौका

Team India Squad for Sri Lanka Tour: जिम्बाब्वे दौरा खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है. इंडियन टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं जबकि 33 साल के नए ऑलराउंडर को टीम में मौका मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:28 AM IST
बुमराह-सुदर्शन पर सस्पेंस, सुंदर-रेड्डी बाहर... श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, 33 साल के नए ऑलराउंडर को मौका
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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