तिहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज का करियर खत्म! BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से अचानक काट दिया पत्ता

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 01:20 PM IST
भारत को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी.

तिहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज का करियर खत्म!

टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज करूण नायर को भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है. करुण नायर को 8 साल बाद भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला था, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पाए. करुण नायर ने एक के बाद एक सुनहरे मौकों को बर्बाद कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में करूण नायर बुरी तरह नाकाम साबित हुए. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान करूण नायर ने 8 पारियों में 0, 20, 31, 26, 40, 14, 57 और 17 रन के स्कोर ही बनाए. भारतीय टेस्ट टीम में करुण नायर की वापसी पर भी अब सस्पेंस है.

BCCI ने भारत की टेस्ट टीम से काट दिया पत्ता

अटकलें हैं कि करूण नायर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है. करूण नायर ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों में 41.35 की औसत से 579 रन बनाए, जिसमें नाबाद 303 रनों की ऐतिहासिक पारी शामिल है. करुण ने पिछले रणजी सीजन के 9 मैचों में 863 रन बनाए थे. इसी प्रदर्शन के आधार पर लगभग 8 साल बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की थी. उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था. करुण नायर ने हाल ही में कहा था, 'मैं बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं. मैं बस दिन-ब-दिन आगे बढ़ रहा हूं. आप जानते हैं कि मैं उन सभी चीजों पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, जिन पर मैं काम कर सकता हूं और पिछली सीरीज से सीख रहा हूं. और फिर, जैसे-जैसे समय आएगा, हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है. लेकिन मेरे लिए, यह दिन-ब-दिन खुद पर काम करने और हर दिन अपनी फिटनेस में सुधार करने के बारे में है.'

रवींद्र जडेजा को उपकप्तान चुना गया

बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर करुण नायर की अचानक एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वह रोते हुए नजर आए थे. करुण नायर को रोता हुआ देखकर उनके बचपन के दोस्त और टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी केएल राहुल ने उन्हें सहारा दिया था. कैमरे ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया था. करूण नायर के अलावा अभिमन्यु ईश्वरन को भी भारत की टेस्ट टीम से बाहर किया गया है. देवदत्त पडिक्कल और नारायण जगदीशन को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया है. शुभमन गिल को कप्तान जबकि रवींद्र जडेजा को उपकप्तान चुना गया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

;