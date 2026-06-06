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भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे वैभव और बुमराह! ये 15 खिलाड़ी दिखाएंगे जलवा, एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Team India Squad for Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 जून (शनिवार) को एक साथ तीन टूर्नामेंट के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान किया. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के अलावा बीसीसीआई ने इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. श्रेयस अय्यर को भारत की T20I टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:58 PM IST
भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे वैभव और बुमराह! ये 15 खिलाड़ी दिखाएंगे जलवा, एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान
Image Credit: Team India squad for asian games 2026

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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