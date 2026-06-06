भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे वैभव और बुमराह! ये 15 खिलाड़ी दिखाएंगे जलवा, एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Team India Squad for Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 जून (शनिवार) को एक साथ तीन टूर्नामेंट के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान किया. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के अलावा बीसीसीआई ने इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. श्रेयस अय्यर को भारत की T20I टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. सूर्यकुमार यादव से कप्तानी भी छीनी है, साथ ही उन्हें किसी भी स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. वहीं, 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को एशियन गेम्स के साथ-साथ UK दौरे के लिए भी टीम में शामिल किया गया है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को केवल एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई स्क्वॉड में जगह मिली है. बुमराह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे.