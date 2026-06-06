भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे वैभव और बुमराह! ये 15 खिलाड़ी दिखाएंगे जलवा, एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Team India Squad for Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 जून (शनिवार) को एक साथ तीन टूर्नामेंट के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान किया. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के अलावा बीसीसीआई ने इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. श्रेयस अय्यर को भारत की T20I टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. सूर्यकुमार यादव से कप्तानी भी छीनी है, साथ ही उन्हें किसी भी स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. वहीं, 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को एशियन गेम्स के साथ-साथ UK दौरे के लिए भी टीम में शामिल किया गया है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को केवल एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई स्क्वॉड में जगह मिली है. बुमराह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे.
एशियन गेम्स 2026 के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ 32 वर्षीय स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है. टीम इंडिया का वर्तमान और फ्यूचर एक साथ भारत को गोल्ड मेडल जिताने के लिए मैदान पर उतरेंगे. पिछली बार की तुलना में इस बार बीसीसीआई ने एशियन गेम्स के लिए ज्यादा मजबूत टीम चुनी है. जापान में होने वाले इवेंट में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे, वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.