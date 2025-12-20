Advertisement
trendingNow13048127
Hindi Newsक्रिकेटICC T20 World Cup से पहले टीम इंडिया के नए स्क्वाड की अग्निपरीक्षा, सामने होगी धांसू टीम, नोट कर लें शेड्यूल

ICC T20 World Cup से पहले टीम इंडिया के नए स्क्वाड की अग्निपरीक्षा, सामने होगी धांसू टीम, नोट कर लें शेड्यूल

Indian Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का माहौल भारत में छा चुका है क्योंकि बीसीसीआई ने मेगा इवेंट के लिए 15 खिलाड़ी चुन लिए हैं. कहीं शुभमन गिल के ड्रॉप होने चर्चे हैं तो कहीं ईशान किशन की सरप्राइज एंट्री के, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम की अग्निपरीक्षा होने वाली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

Indian Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का माहौल भारत में छा चुका है क्योंकि बीसीसीआई ने मेगा इवेंट के लिए 15 खिलाड़ी चुन लिए हैं. कहीं शुभमन गिल के ड्रॉप होने चर्चे हैं तो कहीं ईशान किशन की सरप्राइज एंट्री के, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम की अग्निपरीक्षा होने वाली है. हाल ही में टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदा, लेकिन अब एक धांसू टीम से भारतीय टीम की टक्कर होने वाली है. 

वर्ल्ड कप स्क्वाड में बड़े बदलाव

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. टीम इंडिया में शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया और ईशान किशन की 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है. जितेश शर्मा का भी पत्ता कट गया है और रिंकू सिंह को चुना गया है. ईशान किशन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में बल्ले से धमाल मचाया और प्रदर्शन के दम पर टीम में एंट्री मार ली है. वहीं, शुभमन गिल को कई मौके मिले लेकिन छोटे फॉर्मेट में वह लगातार संघर्ष करते नजर आए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान-रिंकू पर रहेंगी नजरें

अब टीम में कमबैक करने वाले खिलाड़ियों के लिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले वाली सीरीज अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी. टीम इंडिया नए साल के दूसरे हफ्ते न्यूजीलैंड को टक्कर देने उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम के नए प्लेयर्स को खुद को साबित करने के लिए इस सीरीज में गोल्डन चांस होगा. लेकिन इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को फैंस इंजॉय करेंगे.

पहले होगी वनडे सीरीज

भारतीय टीम 11 जनवरी को 3 मैच की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को टक्कर देगी. वडोदरा, राजकोट और इंदौर में तीनों वनडे खेले जाएंगे. इसके बाद 21 जनवरी से टी20 सीरीज का आगाज होगा जिसमें नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और तिरवनंतपुरम में मैच खेले जाएंगे. टी20 सीरीज में 5 मुकाबले खेले जाएंगे. आखिरी मैच 31 जनवरी को होगा.

ये भी पढे़ं... गिल से भी खराब किस्मत.. पिछले वर्ल्ड कप में गर्म की बेंच, एशिया कप में मिली 1 गेंद, फिर सता रहा डर

टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

IND vs NZ पहला वनडे- 11 जनवरी, वडोदरा
IND vs NZ दूसरा वनडे- 14 जनवरी, राजकोट
IND vs NZ तीसरा वनडे- 18 जनवरी, इंदौर

IND vs NZ पहला T20I- 21 जनवरी, नागपुर
IND vs NZ दूसरा T20I- 23 जनवरी, रायपुर
IND vs NZ तीसरा T20I- 25 जनवरी, गुवाहाटी
IND vs NZ चौथा T20I- 28 जनवरी, विशाखापट्टनम
IND vs NZ पांचवां T20I- 31 जनवरी, तिरुवनंतपुरम

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2025

Trending news

DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव