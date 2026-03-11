Advertisement
3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह

3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह

Shivam Dube: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गेंद को हवाई यात्रा कराने वाले शिवम दुबे को अहमदाबाद से मुंबई के लिए फ्लाइट नहीं मिली तो उन्होंने ट्रेन का सहारा लिया. उन्होंने इस मजेदार यात्रा की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हें घर पहुंचने की क्यों जल्दबाजी थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:27 AM IST
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? (PHOTO- Instagram/shivamdube)
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? (PHOTO- Instagram/shivamdube)

Shivam Dube Returned Home By Train: अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी घर लौट चुके हैं. हालांकि, एक खिलाड़ी का सफर इतना आसान नहीं रहा. स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने के लिए फ्लाइट नहीं बल्कि ट्रेन का सहारा लिया. इसके पीछे की उन्होंने जो वजह बताई, उस जान उनके लिए फैंस की इज्जत और बढ़ जाएगी.

टी20 वर्ल्ड 2026 में शिवम दुबे का प्रदर्शन शानदार रहा. सही मायने में कहें तो वो टीम इंडिया की जीत के गुमनाम हीरो हैं. जब भी जरूरत पड़ी, उन्होंने बल्ले से धमाल मचाया और भारत को हर मैच में मजबूत टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, गेंद को हवाई यात्रा कराने वाले शिवम दुबे को अहमदाबाद से मुंबई के लिए फ्लाइट नहीं मिली तो उन्होंने ट्रेन का सहारा लिया.

ट्रेन से घर क्यों पहुंचे शिवम दुबे

शिवम दुबे ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत कर बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से घर पहुंचे. स्टार ऑलराउंडर ने बताया कि कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह-सुबह अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन लेने का फैसला किया. हम सड़क मार्ग से भी जा सकते थे, लेकिन ट्रेन सबसे तेज थी.

शिवम दुबे ने मजेदार सफर के बारे में आगे बताया, ''मैं, मेरी पत्नी और एक दोस्त ने ट्रेन से जाने का फैसला किया. थर्ड एसी की टिकटें उपलब्ध थीं, इसलिए हमने उन्हें बुक कर लिया. हमने जिनसे भी बात की, परिवार और दोस्त, सभी चिंतित थे. अगर स्टेशन पर या ट्रेन के अंदर कोई मुझे पहचान ले तो क्या होगा?''

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ने बताया कि रविवार देर रात फ्लाइट्स उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी अंजुम और एक दोस्त के साथ मुंबई के लिए सुबह की ट्रेन पकड़ने का फैसला किया ताकि वे अपने बच्चों के पास जल्दी पहुंच सकें.

ट्रेन में सफर के लिए बनाया मजेदार प्लान

शिवम दुबे एक स्टार खिलाड़ी हैं. ऊपर से अभी-अभी टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीती है. ऐसे में ये भी डर था कि वो भिड़ से कैसे बचेंगे? इसके लिए उन्होंने मजेदार प्लान बनाया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने अपनी पत्नी को ट्रेन में जल्दी चढ़ने और उनका इंतजार करने को कहा. दुबे ने आखिरी क्षण में ट्रेन में बैठने का प्लान बनाया. 

टिकट कलेक्टर ने दुबे की पत्नी से पूछा कि क्या रजिस्टर में दर्ज नाम क्रिकेटर शिवम दुबे का है? पत्नी ने जवाब दिया- नहीं, नहीं. वो कहां से आएंगे? उसके बाद शिवम दुबे चेहरे पर मास्क लगाकर आए और पूरी यात्रा सोते रहे.

शिवम दुबे ने आगे बताया कि रात में मैं बर्थ से नीचे उतरा, लेकिन वॉशरूम जाते और वापस आते समय किसी ने मुझे पहचाना नहीं. ट्रेन का सफर तो ठीक रहा, लेकिन मुझे दिन के उजाले में बोरीवली में उतरने की चिंता सता रही थी। वहां मेरी नजरें जरूर पड़ जातीं. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे का प्रदर्शन 

शिवम दुबे भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में नहीं दिखेंगे, लेकिन इससे उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. भारतीय फैंस को उनकी अहमियत पता है. जब भी टीम इंडिया फंसी हुई थी या आखिरी ओवरों में तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी, तब शिवम दुबे ने अपना हाथ खड़ा किया और छोटी मगर धमाकेदार पारी खेली. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मौके पर दो चौके हों या इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 25 गेंदों पर 43 रन, उन्होंने टीम के लिए बेहद कीमती रन बनाए जो आखिर में जीत और हार का फर्क बना.

ये भी पढ़ें: अभिषेक-सैमसन के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी पहुंचा युवराज के पास, दांव पर है करियर, IPL 2026 में बदलेगी किस्मत?

 

