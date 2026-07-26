श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, मैच जिताने वाले खिलाड़ी के खेलने पर सस्पेंस

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के खेमे से एक बुरी खबर सामने आ रही है. अकेले दम पर मैच का रुख पलटने वाले एक स्टार क्रिकेटर का श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में खेलना बहुत मुश्किल है. बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त को होगा. दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान मंगलवार को किया जा सकता है. भारत के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मुश्किल ही खेल पाएंगे, भले ही उन्होंने फिर से बॉलिंग शुरू कर दी है. 22 साल के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे. नीतीश कुमार रेड्डी फिलहाल बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं.
क्रिकबज के अनुसार, नीतीश कुमार रेड्डी ने फिर से गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को लगता है कि यह सीरीज उनके लिए बहुत जल्दबाजी वाली बात होगी. नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के लिए निराशा का एक बड़ा कारण रहे हैं. उन्होंने पिछले कुछ महीनों में तेजी से तरक्की की है और अपनी गेंदबाजी की रफ्तार भी बढ़ाई है, लेकिन इस होनहार हैदराबादी खिलाड़ी को कई चोटों का सामना भी करना पड़ा है.
हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार किया जा रहा है. भारतीय टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के डिपार्टमेंट में भी गहराई में कमी उजागर हुई है. शिवम दुबे वनडे के लिए परफेक्ट साबित हुए हैं और सूर्यांश शेडगे अभी इस रोल के लिए बहुत युवा हैं. हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) नीतीश कुमार रेड्डी को लंबा आराम देने के लिए तैयार हो सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि श्रीलंका में स्पिनरों का दबदबा रहने की उम्मीद है. भारत के पास स्पिन ऑलराउंडरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हाल ही में मानव सुथार और हर्ष दुबे को मौका दिया गया है.
वॉशिंगटन सुंदर की हाल ही में लगी घुटने की चोट को लेकर भी चिंता है. वह भी BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और अगर वह बाहर हो जाते हैं, तो टीम को एक अतिरिक्त ऑफ-स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है. सेलेक्शन मीटिंग, वर्चुअली होने की संभावना है. मीटिंग में यह भी तय होगा कि जसप्रीत बुमराह को दो टेस्ट मैचों के लिए चुना जाए या नहीं. मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत के अटैक की कमान संभाली थी. श्रीलंका के खिलाफ भी मोहम्मद सिराज अपनी जगह बनाए रखेंगे. सेलेक्टर्स पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आकिब नबी को टेस्ट टीम में बुलाने पर भी विचार कर सकते हैं.