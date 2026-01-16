विराट कोहली की नंबर-1 ODI रैंकिंग का दूर हुआ कन्फ्यूजन, ICC ने सुधारी अपनी गलती, जानें क्या है पूरा मामला?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विराट कोहली की वनडे रैंकिंग को लेकर बड़ा सुधार किया है. ICC ने मेन्स ODI बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन के तौर पर विराट कोहली के बिताए गए दिनों की संख्या को ठीक किया है, क्योंकि पहले के ऑफिशियल आंकड़ों से ऑल-टाइम लिस्ट में उनकी जगह को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया था. वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 गेंदों पर 93 रन की मैच जिताऊ पारी के बाद विराट कोहली ताजा वनडे रैंकिंग में टॉप स्पॉट पर लौट आए हैं, जिससे जुलाई 2021 से उनका चला आ रहा टॉप पोजीशन से ​​दूर रहने का सिलसिला खत्म हो गया.

ODI रैंकिंग का दूर हुआ कन्फ्यूजन

ICC ने शुरुआत में विराट कोहली को नंबर 1 पर 825 दिन रहने का क्रेडिट दिया गया था. ICC ने बाद में उस आंकड़े में बदलाव किया और अब कहा है कि कोहली कुल मिलाकर 1,547 दिन तक नंबर 1 ODI बैट्समैन रहे हैं. इस अपडेटेड स्टैटिस्टिक के साथ कोहली ODI रैंकिंग में टॉप पर सबसे ज्यादा दिन रहने वाले भारतीय बैट्समैन बन गए हैं और ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. सिर्फ वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विव रिचर्ड्स (2,306 दिन) और ब्रायन लारा (2,079 दिन) ही नंबर 1 ODI बैट्समैन के तौर पर ज्यादा समय तक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ICC ने सुधारी अपनी गलती

इस सुधार से विराट कोहली की ऐतिहासिक रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है. 825 दिन के आंकड़े के साथ उन्हें टॉप रैंकिंग से बाहर दिखाया गया था, जबकि वनडे क्रिकेट के अलग-अलग दौर में वह कई बार नंबर 1 पर पहुंचे थे. 1,547 के नए आंकड़े के साथ, कोहली कई महान खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं और लंबे समय तक टॉप पर रहने के मामले में विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं. यह एक बार टॉप पर रहने के बजाय कई बार टॉप पर रहने का हिसाब है.

विराट कोहली के रिकॉर्ड्स

विराट कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल विराट कोहली अपने 17 साल लंबे करियर में अभी तक कई बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 30 शतक और 31 अर्धशतक भी लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने अभी तक 310 मैचों में 58.45 की औसत से 14673 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान वनडे में 53 शतक और 77 अर्धशतक जमाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने 1 शतक और 38 अर्धशतकों की मदद से 4188 रन बनाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. टेस्ट क्रिकेट से भी विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली अब भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही क्रिकेट खेल रहे हैं.