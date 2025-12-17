टीम इंडिया का विस्फोटक बल्लेबाज अचानक हॉस्पिटल में हुआ एडमिट, खबर मिलते ही चिंता में पड़ गए फैंस

टीम इंडिया के एक विस्फोटक बल्लेबाज को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान मंगलवार को राजस्थान के खिलाफ हुए मैच के बाद मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. टीम इंडिया के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पेट में तेज ऐंठन होने के बाद आदित्य बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा.

विस्फोटक बल्लेबाज अचानक अचानक हुआ हॉस्पिटल में एडमिट

यशस्वी जायसवाल को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है. रिपोर्ट के मुताबिक यशस्वी जायसवाल को पूरे मैच के दौरान पेट में ऐंठन हो रही थी और मैच के बाद उनकी हालत और खराब हो गई. अस्पताल में उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन हुआ. इसके बाद चिकित्सकों को उनकी परेशानी का पता चला. फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है.

48 गेंद पर लगाया था शतक

बीसीसीआई ने अभी तक उनकी हालत पर कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है, हालांकि आने वाले दिनों में और क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है. यशस्वी जायसवाल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं और इसी वजह से सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं. हरियाणा के खिलाफ जायसवाल ने तूफानी शतक लगाते हुए न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई थी, बल्कि भारतीय टी20 टीम में बतौर ओपनर अपना दावा ठोका था.

टी20 टीम के लिए ठोका दावा

हरियाणा के खिलाफ पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने 50 गेंद पर 16 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली. इस दौरान 23 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक और 48 गेंद पर शतक लगाया था. भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल टीम में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर रहे हैं. गिल बतौर ओपनर टी20 में अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं और लगातार असफल रहे हैं.

गिल के लिए मुश्किल बढ़ा दी

गिल को बतौर ओपनर टी20 टीम में जगह जायसवाल और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों को ड्रॉप करके दी गई है. ऐसे में जायसवाल के शतक ने गिल के लिए मुश्किल बढ़ा दी है. जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए 23 टी20 मैचों की 22 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 723 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 164.32 है.