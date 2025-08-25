गुमनामी में खो गया भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला ये गेंदबाज, 'कप्तान' का था बेहद भरोसेमंद, गरीब परिवार में हुआ जन्म
Advertisement
trendingNow12895861
Hindi Newsक्रिकेट

गुमनामी में खो गया भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला ये गेंदबाज, 'कप्तान' का था बेहद भरोसेमंद, गरीब परिवार में हुआ जन्म

यह वो समय था जब भारतीय टीम का पेस अटैक अपनी रफ्तार के कारण नहीं जाना जाता था. इस गेंदबाज को भारत के शोएब अख्तर के तौर पर देखा जाने लगा था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुमनामी में खो गया भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला ये गेंदबाज, 'कप्तान' का था बेहद भरोसेमंद, गरीब परिवार में हुआ जन्म

मुनाफ पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे तेज गेंदबाज रहे हैं जिनका इंटरनेशनल करियर महज पांच साल का रहा. लेकिन, इस छोटे से करियर में उन्होंने वनडे, टेस्ट और टी20 में अपनी रफ्तार और किफायती गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. वह 2011 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मैच में दो विकेट लेकर उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. 

स्पीड ने सबसे पहले चर्चा बटोरी

मुनाफ पटेल की गेंदबाजी में उनकी तेज स्पीड ने सबसे पहले चर्चा बटोरी थी. भारतीय टीम के तत्कालीन हेड कोच ग्रेग चैपल भी इस गति से बहुत प्रभावित थे. 2005-2007 के बीच का समय था, जब ग्रेग चैपल ने मुनाफ की प्रतिभा की काफी तारीफ की थी. चैपल ने मुनाफ को भारत का अब तक का सबसे तेज गेंदबाज बताया था. यह वो समय था जब भारतीय टीम का पेस अटैक अपनी रफ्तार के कारण नहीं जाना जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

नामुमकिन: सचिन के 100 शतकों से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल है इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ना

इस भारतीय गेंदबाज की शोएब अख्तर से होती थी तुलना

मुनाफ पटेल की तुलना उस दौर में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से होती थी. ग्रेग चैपल मुनाफ पटेल की स्पीड से हैरान थे, उनको सुखद आश्चर्य हुआ था. मुनाफ पटेल को भारत के शोएब अख्तर के तौर पर देखा जाने लगा था. हालांकि मुनाफ पटेल की रफ्तार शोएब अख्तर जितनी नहीं थी. ग्रेग चैपल का मानना था कि अगर मुनाफ पटेल अपनी फिटनेस बनाए रखें, तो वह वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के लिए एक बड़ा हथियार बन सकते हैं.

स्पीड 90 मील प्रति घंटा रहती थी

घरेलू क्रिकेट में अपने टैलेंट का डंका बजाने के बाद मुनाफ पटेल ने साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और अपनी स्पीड से सभी को प्रभावित किया था. आमतौर पर उनकी गेंदबाजी की स्पीड 90 मील प्रति घंटा रहती थी, जो उस समय एक भारतीय गेंदबाज के लिए बहुत ज्यादा तेज थी. खास बात यह है कि मुनाफ पटेल का जन्म उस साल हुआ, जब भारत ने पहली बार वनडे इंटरनेशनल में वर्ल्ड कप अपने नाम किया था.

भरूच एक्सप्रेस का नाम दिया गया

मुनाफ पटेल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. हालांकि, क्रिकेट ने उनकी और उनकी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलकर रख दी. क्रिकेट एक्सपर्ट के अनुसार, घरेलू क्रिकेट में उनकी तेज गति के कारण उन्हें भरूच एक्सप्रेस का नाम दिया गया. हालांकि, तब भी उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट नहीं खेला था. मुनाफ ने अपना पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और सात विकेट लेकर सनसनी मचा दी. उनकी रफ्तार चर्चा का विषय थी और लाइन-लेंथ पर बेहतर कंट्रोल भी देखने के लिए मिला.

सूर्या या पांड्या नहीं... ये तूफानी बल्लेबाज बनेगा भारत का तारणहार, अकेले दम पर जिता देगा एशिया कप!

और फिर इस कारण स्पीड गिर गई

हालांकि, बार-बार लगने वाली चोटों ने उनके करियर को छोटा और रफ्तार को सीमित किया था. वह टेस्ट टीम में नियमित स्थान नहीं बना पाए और बाद में बैकअप सीमर बन गए. चोटों की वजह से मुनाफ की स्पीड भी करियर की संध्या पर घटकर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो गई थी. करियर के इस पड़ाव पर मुनाफ ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड ग्लेन मैक्ग्रा से प्रेरित थे, जिन्होंने स्पीड के बजाए अपनी लाइन-लेंथ से तेज गेंदबाजी की दुनिया में अपना डंका बजाया था. वह अपनी किफायती गेंदबाजी से जहां कम रन लुटाते थे, वहीं विकेट लेकर हमेशा टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते थे. मुनाफ एक वक्त तक टीम के लिए डेथ ओवरों में कप्तान के लिए पहले विकल्प बन चुके थे.

फिर गुमनामी में खत्म हो गया करियर

मुनाफ पटेल अपने करियर में 2011 वर्ल्ड कप की जीत को यादगार पल बताते हैं. इस टूर्नामेंट में मुनाफ ने काफी अच्छी गेंदबाजी की. 8 मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी शानदार गेंदबाजी (10 ओवर में 40 रन, 2 विकेट) ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. उस वक्त भारतीय टीम कें गेंदबाजी कोच ने उन्हें छुपा रुस्तम कहा था. हालांकि वर्ल्ड कप साल के बाद उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर भी नहीं चल सका. क्रिकेट से संन्यास के बाद पटेल आईपीएल में कई टीमों के लिए कोचिंग भी कर चुके हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने फैंस के लिए अपनी जिंदगी और क्रिकेट से संबंधित अपडेट देते रहते हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
;