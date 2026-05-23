चोट के बावजूद T20 वर्ल्ड कप खेला टीम इंडिया का ये स्टार खिलाड़ी, IPL 2026 में हुई हालत खराब, कोच का बड़ा खुलासा

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के दौरान बुरी तरह संघर्ष करते दिखे. ये कहना गलत नहीं होगा कि बुमराह के लिए ये सीजन बिल्कुल यादगार नहीं रहा. मुंबई इंडियंस के धाकड़ पेसर ने 13 मैचों में सिर्फ 3 विकेट चटकाए, जो उनके स्तर के गेंदबाज के लिए बेहद निराशाजनक है. बुमराह के लाखों फैंस इस टेंशन में हैं कि अचानक प्रीमियम बॉलर की धार कहां गायब हो गई. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच से पहले टीम के हेड कोच महेला जयवर्धने ने बड़ा खुलासा किया है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बुमराह पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान चोट से जूझ रहे थे.

चोट के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप खेले बुमराह

रविवार, 24 मई को मुंबई इंडियंस अपने आखिरी लीग मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी. वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले MI के हेड कोच महेला जयवर्धने ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप के दौरान भी बुमराह चोट से जूझ रहे थे और इसलिए आईपीएल शुरू होने से पहले उन्हें आराम दिया गया था.

महेला जयवर्धने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''विश्व कप से लौटने के बाद भी उन्हें हल्की चोट थी, जिसके साथ उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में खेला था, इसलिए हमने उन्हें वापसी के बाद पर्याप्त आराम दिया. पहले चार-पांच मैच उनके पूरी तरह से ठीक होने के लिए धीरे-धीरे तैयारी का हिस्सा थे और आप देख सकते थे कि इसी वजह से उनकी स्पीड भी थोड़ी धीमी थी.''

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मुंबई इंडियंस के कोच ने आगे कहा कि अब बुमराह अपनी पूरी रफ्तार में लौट आए हैं. पिछले चार-पांच मैचों में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है. लेकिन जब आप इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं, तो प्रदर्शन में थोड़ी सी निपुणता कम हो जाती है क्योंकि आप साथ-साथ कुछ और भी संभाल रहे होते हैं.

श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा को इम्पैक्ट सब के तौर पर खिलाने का फैसला एक रणनीतिक निर्णय था और उनकी फिटनेस को लेकर कोई चिंता नहीं थी. सूर्यकुमार यादव के फॉर्म पर बात करते हुए जयवर्धने ने कहा कि सूर्या एक गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी हैं. फिलहाल, यह आत्मविश्वास की कमी और खराब दौर से गुजरने का मिलाजुला असर है. क्रिकेट में ऐसा होता रहता है.

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