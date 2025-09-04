टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, फैंस को दिया जोर का झटका
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, फैंस को दिया जोर का झटका

भारत के एक स्टार क्रिकेटर ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 42 साल के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आखिरकार अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. अमित मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 04, 2025, 01:10 PM IST
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, फैंस को दिया जोर का झटका

भारत के एक स्टार क्रिकेटर ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 42 साल के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आखिरकार अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. अमित मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. अमित मिश्रा ने टेस्ट मैचों में 76 विकेट, वनडे मैचों में 64 विकेट और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 16 विकेट हासिल किए हैं. अमित मिश्रा ने गुरुवार को अपने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि बार-बार लगने वाली चोटों और युवा क्रिकेटरों को मौका देने के लिए संन्यास ले रहे हैं.

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास

अमित मिश्रा ने कहा, 'क्रिकेट में मेरे जीवन के ये 25 साल यादगार रहे हैं. मैं बीसीसीआई, प्रशासन, हरियाणा क्रिकेट संघ, सहयोगी स्टाफ, अपने साथियों और अपने परिवार के सदस्यों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो इस दौरान मेरे साथ रहे.' अमित मिश्रा का इंटरनेशनल करियर साल 2003 में बांग्लादेश में वनडे ट्राई सीरीज के साथ शुरू हुआ. अमित मिश्रा ने साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, जहां उन्होंने पांच विकेट लिए. साल 2013 में अमित मिश्रा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में 18 विकेट लेकर जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी की.

2014 टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए खेले

अमित मिश्रा बांग्लादेश में 2014 टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए खेले थे, जहां उन्होंने 10 विकेट लिए. साल 2017 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बावजूद अमित मिश्रा घरेलू क्रिकेट और आईपीएल खेलते रहे. अमित मिश्रा ने अपना अंतिम IPL मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 2024 सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था. अमित मिश्रा ने 162 IPL मैचों में 23.82 की औसत और 7.37 की इकोनॉमी रेट के साथ 174 विकेट लिए हैं.

IPL में तीन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज

अमित मिश्रा आईपीएल इतिहास में तीन हैट्रिक बनाने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. अमित मिश्रा ने अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए ये हैट्रिक हासिल कीं. अमित मिश्रा ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स, 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब और 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हैट्रिक ली है. अमित मिश्रा कोचिंग और कमेंट्री के जरिए क्रिकेट से जुड़े रहने की योजना बना रहे हैं. वह सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए भी प्रशंसकों से जुड़े रहेंगे.

