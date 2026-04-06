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Hindi Newsक्रिकेटCSK को हराकर विराट कोहली ने देखी धुरंधर, रणवीर सिंह की फिल्म पसंद आई या नहीं? दिया मजेदार रिएक्शन

CSK को हराकर विराट कोहली ने देखी 'धुरंधर', रणवीर सिंह की फिल्म पसंद आई या नहीं? दिया मजेदार रिएक्शन

हाल ही में सिनेमा घर में रीलीज हुई फिल्म धुरंधर पार्ट 2 ने पूरे देश में भर में तबाही मचा कर रखी है. भारत के कोने-कोने से लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और ये मूवी जमकर पैसे भी कमा रही है. इसी बीच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:28 PM IST
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हाल ही में डॉयरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ' द रिवेंज' सिनेमा घरों में रीलीज हुई. पूरे देश भर से लोगों ने इस पिक्चर को जमकर प्यार बरसाया. फिल्म ने रीलीज होने से पहले ही प्री बुकिंग से ही अच्छी खासी कमाई कर ली थी.  इस मूवी के रीलीज होने से पहले दिसंबर में धुरंधर पार्ट 1 आई थी, जिसे लोगों ने जमकर प्यार दिया था. उसके बाद से ही लोग दूसरे पार्ट के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही. धुरंधर पार्ट 2 को भी लोगों ने जमकर प्यार दिया और यह पिक्चर डे 1 से आजतक सिनेमा घरों में जमकर कमाई कर रही है. न केवल जनता बल्कि देश के कोने-कोने से लोगों इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अब अचानक धुरंधर पार्ट 2 पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए इस फिल्म की जमकर तारीफ की है.

'भारतीय सिनेमी की बेस्ट फिल्म'

विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोर शेयर करते हुए लिखा, ' मैनें भारतीय सिनेमा मैं आज तक ऐसी पिक्चर नहीं देखी है. इस तरीके की सिनमैटोग्राफी का अनुभव आजतक नहीं किया था.  इस पिक्चर ने सभी तरह के इमोशन दिखाई 4 घंटी की पिक्चर में मैं एक भी बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा की ये पिक्चर इतनी लंबी क्यों है.'

कोहली ने तारीफ में पढ़े कसीदे

देश भर में छाई धुरंधरफिल्म का क्रेज ऐसा बना हुआ है कि बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह इसके शो हाउसफुल चल रहे हैं. दर्शकों को इसका एक्शन, कहानी और स्टारकास्ट खूब पसंद आ रही है. खास बात यह है कि फिल्म का दूसरा पार्ट पहले से ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली नजर आ रहा है. सिनेमाघरों में दर्शक हर सीन पर सीटियां और तालियां बजाकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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