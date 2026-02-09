Advertisement
trendingNow13103531
Hindi Newsक्रिकेटवाह! क्या संस्कार है... स्टार खिलाड़ी ने छुए गौतम गंभीर के पिता के पैर, वायरल हुआ इमोशनल VIDEO

वाह! क्या संस्कार है... स्टार खिलाड़ी ने छुए गौतम गंभीर के पिता के पैर, वायरल हुआ इमोशनल VIDEO

Gautam Gambhir Dinner Party: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का अगला मुकाबला गुरुवार, 12 फरवरी को नामीबिया से होगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने निवास पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को डिनर पर आमंत्रित किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दी डिनर पार्टी
गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दी डिनर पार्टी

Gautam Gambhir Dinner Party: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का अगला मुकाबला गुरुवार, 12 फरवरी को नामीबिया से होगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने निवास पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को डिनर पर आमंत्रित किया. रविवार को हुए इस आयोजन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टार स्पिनर कुलदीप यादव हेड कोच गंभीर के पिता से पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस कुलदीप की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जीत के साथ खाता खोला. यूएसए के खिलाफ मैच को टीम इंडिया ने 29 रनों से जीतकर दो अंक हासिल किए. अगला मुकाबला दिल्ली में है, जो गौतम गंभीर का होमटाउन भी है. मौके का फायदा उठाते हुए हेड कोच ने खिलाड़ियों के लिए भव्य डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित सभी खिलाड़ी शामिल हुए.

कुलदीप ने गंभीर के पिता से लिया आशीर्वाद

Add Zee News as a Preferred Source

गौतम गंभीर के घर पर हुए डिनर पार्टी के कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एक स्पेशल लम्हा फैंस का दिल जीत रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में स्टार स्पिनर कुलदीप यादव पार्टी के बीच गंभीर के पिता के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर के पिता भी भावुक हो गए और उन्होंने कुलदीप को गले से लगा लिया. वीडियो को देखकर फैंस कुलदीप यादव की सरलता और संस्कार की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ट्रॉफी डिफेंड करना है टीम इंडिया का मिशन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हालांकि, ये आसान नहीं होगा क्योंकि कोई भी टीम अभी तक अपने घर पर और बैक टू बैक दो बार इस खिताब पर कब्जा नहीं कर सकी है. करोड़ों फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली ये टीम हिस्ट्री को डिफीट कर 'हिस्ट्री रीपीट' करने में कामयाबी हासिल करेंगे. बता दें कि भारत ने इससे पहले 2024 और 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था.

ये भी पढ़ें: Harshit Rana ने दी ऐसी खुशखबरी...फैंस ने ली राहत की सांस

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Kuldeep Yadav

Trending news

मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, हंगामे के चलते सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्रवाई
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, हंगामे के चलते सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्रवाई
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...