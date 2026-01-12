IND vs NZ: जीत के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका...ऋषभ पंत के बाद ये खिलाड़ी भी चोटिल, पूरी सीरीज में खेलना मुश्किल

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: जीत के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका...ऋषभ पंत के बाद ये खिलाड़ी भी चोटिल, पूरी सीरीज में खेलना मुश्किल

Washington Sundar injury: 7 फरवरी से टी20 विश्व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है. इस बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक स्टार ऑलराउंडर भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में चोटिल हो गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:17 AM IST
Washington Sundar injury
Washington Sundar injury: टीम इंडिया ने नए साल 2026 का आगाज जीत के साथ किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी को हुए पहले वनडे में टीम इंडिया ने 4 विकेट से बाजी मारी. भले ही टीम इंडिया यह मैच जीत गई, लेकिन उसे एक बड़ा झटका भी लगा है. टीम का एक स्टार खिलाड़ी मैच के दौरान चोटिल हो गया. अब वह पूरी सीरीज से बाहर हो सकता है. उसकी चोट गंभीर बताई जा रही है. इससे पहले ऋषभ पंत चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

दरअसल, जो खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर होने की कगार पर है, वह कोई और नहीं बल्कि स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैं, जो वडोदरा में खेले गए पहले मुकाबले के दौरान साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए. मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने उनकी चोट की पुष्टि की है. टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले सुंदर के चोटिल होने से टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ गई है.

पहले वनडे में वॉशिंगटन सुंदर ने पहली पारी में 5 ओवर डाले थे. इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे. उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में फील्डिंग की थी. उनके मैदान छोड़ने के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या वह बल्लेबाजी के लिए आ पाएंगे या नहीं. हालांकि, जब टीम इंडिया टारगेट का पीछा करते हुए आखिरी ओवरों में विकेट गंवा रही थी, तो उन्हें बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा.

चोट के बाद भी बैटिंग के लिए उतरे

चोट के बाद भी बैटिंग के लिए उतरे सुंदर ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए. वह रन लेने में परेशानी महसूस कर रहे थे और ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे. उन्हें दर्द में देखकर केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली और मैच फिनिश करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई. न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए थे, जिसे भारत ने 6 विकेट खोकर 49 ओवर में हासिल कर लिया.

केएल राहुल ने क्या कहा?

मैच के बाद केएल राहुल ने सुंदर की चोट पर बयान दिया. राहुल ने कहा कि जब सुंदर बल्लेबाजी करने आए, तब उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उन्हें परेशानी है, लेकिन चोट कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा नहीं था. राहुल ने कहा, 'मुझे सिर्फ इतना पता था कि पहली पारी में उन्हें थोड़ी परेशानी थी, लेकिन चोट कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा नहीं था. वह गेंद को काफी अच्छी तरह हिट कर रहे थे.' उन्होंने आगे कहा, 'जब वह बल्लेबाजी करने आए, तब हम लगभग रन प्रति गेंद की गति से रन बना रहे थे, इसलिए जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी. उन पर ज्यादा दबाव नहीं था. उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और अपना काम किया.'

दूसरा वनडे कब खेला जाना है?

टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अब अगला मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेलेगी, जबकि तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर में होगा. चूंकि सुंदर साइड स्ट्रेन से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत पड़ेगी. इस तरह की चोट में किसी भी खिलाड़ी के लिए जल्दबाजी में मैदान पर लौटना खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: भारत ने 'विराट' जीत से की 2026 की शुरुआत, रोमांचक मैच में हर्षित राणा भी चमके, राहुल से शानदार छक्के से दिलाई जीत

